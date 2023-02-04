徐小明出任亞視行政總裁 與無綫冇收視競爭 或會傾合作 (19:51)

69歲徐小明近日重返亞視，獲委任為亞視行政總裁。他今日出席亞洲電視兔年新春團拜時，自言17歲便效力亞視前身的麗的電視，此後3出3入，今次是第4次返娘家，希望能在退休前為亞視作出貢獻，解開個人心結。

他受訪時坦言今次返亞視百感交集，由於只返了兩日工，很多計劃仍有待落實。徐小明透露將主力搞製作，公司未來希望培育演員成為接班人，將製作劇集和電影，頭炮已邀得著名經濟學家郎咸平教授主持新財經節目，並有與亞視舊人傾合作，希望讓大家知道亞視已復蘇。他表示《亞洲小姐競選》向來是亞視的王牌節目，一定會繼續舉辦。

被問到可有信心與無綫、ViuTV抗衡，徐小明表示︰「說不出是抗衡，我們現在和友台沒收視競爭，反而有可能傾合作。無綫是電視龍頭大哥，如無綫做得不好，我們跟在後的也不會有好日子過。無綫有曾志偉，他有魄力和經驗；ViuTV在年輕人市場很成功，值得學習。我只是一名廚師，要等中央廚房撥出資源才可以開始搞製作，暫時未計算到製作預算。」亞視近年屢傳財政不穩，徐小明表示對公司財務狀况安心，否則不會回巢。

新上任董事局主席劉敏斌被問到注資多少時未透露實際金額，只說留意到很多朋友有興趣入亞視。至於是否製作預算無上限，劉敏斌說︰「會盡我最大努力。」

（即時娛樂）