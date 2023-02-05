冲遊泰國｜胡慧冲捐窿捐罅 帶你品嘗曼谷美食 (14:48)

泰國旅遊達人胡慧冲新一季《冲遊泰國》，明晚（6日）於無綫J2台首播。胡慧冲將在首兩集集中介紹曼谷美食，由地道60銖（約14港元）一客的海南雞飯，到3000多銖（約713港元）的港式蒸魚也有。

「叉燒姐」鄺玲玲將於首集出場，帶觀眾去全泰國最高、樓高314米共77層、頂層有玻璃地板的Bangkok Mahanakhon打卡。不過，胡慧冲推介的是摩天大廈內新開、平均收費約2000港元一晚的酒店The Standard。酒店內的中菜廳，是泰國食家近日慕名幫襯的熱點。叉燒姐最欣賞餐廳的肥燶叉燒，港式水準盛惠1600銖（約380港元）。雖然收費不菲，目前訂位都要等3個月。

後晚（7日）一集繼續講食，胡慧冲推介有「香港明星雞飯店」之稱的Sui Hen海南雞飯，飯店超過110年歷史。講到明星雞飯的由來，胡慧冲說︰「有次帶任達華同米雪嚟食過，話好好食。一傳十、十傳百咁傳開去。」同一條街上的還有一間連續5年獲米芝蓮推介的魚粥店，胡慧冲表示此店的粥較接近潮州粥底，有別於香港較稠的粥底。

胡慧冲接住帶叉燒姐去有60年歷史的Charoen Sang Silom豬腳飯店，品嘗鹵水豬手。冬蔭妹壓軸登場，與胡慧冲一同浸溫泉。

（即時娛樂）