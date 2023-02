徐㴓喬(Asha)與ERROR成員何啟華(阿Dee)在剛播完的ViuTV劇集《大誠實家》中有接吻戲,Asha昨天在社交平台重溫拍攝這場戲時的過程,她說︰「阿Dee嗰日同我傾咗幾次點樣處理佢個熒幕初吻,導演亦都畀好多空間我哋自己度點樣最舒服。我記得阿Dee話想畀觀眾對『惜』橋段有啲新鮮感,所以最後揀咗『想惜但畀人打斷,令到觀眾以為唔會惜,之後再真惜』,我呢啲新演員盡量配合啦~多謝觀眾對《大誠實家》嘅支持!呢兩個禮拜同大家一齊有笑有喊。We had a lot of fun making this, I hope you all had fun watching it too﹗最後~祝大家早日搵到真愛!Never lose hope to love﹗」

不過,ERROR隊長梁業(肥仔)立即留言更正,指阿Dee的熒幕初吻是給了隊友保錡。Asha笑言︰「 咁要加番性別會準確啲。」

