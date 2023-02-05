Tyson Yoshi偕友人合資百萬開健身室 張敬軒送大利市恭賀 (19:03)

Tyson Yoshi（程浚彥）和兩友人合資7位數開設的健身室今日開幕，好友張敬軒、湯令山、吳家忻、吳林峰、張蔓姿、張蔓莎等現身支持，軒仔更送上大利市。Tyson被問到為何有能力卻不獨資時說︰「老實說，我擔心掙不到錢，和朋友合資可分散風險。」他坦言與做音樂相比，開健身室才是其夢想，今次完成這個夢想後，下一步是參加健美先生比賽，但參賽前要放下工作用半年時間準備，因此暫時未能實行。

軒仔笑言︰「你操到可以去參賽不算驚喜，我操到可以去參賽才是驚喜﹗」軒仔表示已約了時間到Tyson的健身室運動︰「我現在都有操一下，頭階段比較辛苦，但操完開始見效果，穿衣服時的確好看一點，人也精神了。我當然不及他們厲害，始終我們四字頭跟他們二字頭的身體狀况不同，我現時主要靠吸取自然蛋白，不會喝太多奶粉。」Tyson叮囑軒仔不能心急，要循序漸進。Tyson希望健身室可於半年內回本，業績好的話希望在港島區開分店，軒仔聞言即自薦當分店代言人。Tyson有信心軒仔能操練得像《幽遊白書》中的戶愚呂，軒仔笑言即使自己成功操出肌肉，也會將騷肌的機會留給年輕人，他健身只為強身健體。

Tyson被問到可想跟軒仔一同拍戲時，稱未試過很害怕。軒仔說拍戲跟拍MV差不多，只是時間長一點，但相信Tyson眼中只有日本女星三上悠亞，不會看上他們。Tyson聞「三上悠亞」這名字即雙眼發光︰「如對手是三上悠亞，我可以，那是天生的演技。」被追問是否全裸上陣也沒問題，軒仔提醒Tyson其女友在場，Tyson笑言︰「我說拍戲而已，沒說拍什麼，有些有穿衣服的。」

（即時娛樂）