陳柏宇開騷忘記拉褲鏈 下月陪老婆入產房 2原因拒剪臍帶 (19:39)

陳柏宇（Jason）昨晚在亞洲博覽館舉行音樂會，從後台乘小型電動車入場，獲歌迷夾道歡迎。Jason笑言似拳手進場，情緒勁High。他全晚幾乎未有離開舞台，連換外套、補妝和整理髮型也在台上進行。有粉絲讚他靚仔，Jason說︰「靚仔是基本，還要有型。上天是公平的，所以我矮囉！」安歌時，Jason換衫後再出場並坐在椅上唱歌，被粉絲發現他未拉褲鏈。Jason即時將褲鏈拉好後笑言︰「我都無去廁所﹗」

Jason騷後受訪，說對自己未拉褲鏈沒很大反應，反而是為他換衫的工作人員內疚自責。Jason說︰「我作為成年人也長期忘記拉褲鏈，所以自己都有責任。今晚飲了很多水，太太開騷前又常煲湯水給我，卻因為飲太多而肚屙。」談到在台上自嘲生得矮，Jason強調喜歡自己的高度，相信女兒會遺傳他的高度。

他透露太太今胎佗女，預產期為3月底，屆時會陪太太入產房，但不會剪臍帶。Jason解釋︰「剪臍帶要額外加錢，而且我不是注重儀式感的人。」他計劃陪太太放產假幫手湊女，最少2個月後才能復出工作。Jason表示細女出世後，他要更努力掙奶粉錢，同時不敢亂花費。提到其歌曲《有天》和《你瞞我瞞》在日本音樂平台有百萬點擊率，他說︰「如能進軍日本市場也好，我喜歡感受別人文化。」

（即時娛樂）