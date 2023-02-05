龔嘉欣否認跟日籍甜品師同居 重申宣布結婚前不承認戀情 (20:10)

龔嘉欣、陳豪、江嘉敏等今日出席新劇《新四十二章》宣傳活動。早前與日籍甜品師松岡哲也傳拍拖的龔嘉欣穿上性感心心短裙到場，強調沒有任何事要宣布，穿靚一點為配合元宵佳節。她說︰「畀啲空間啦，好驚呀﹗電話畀人炸爆咗，今晚都唔敢約人啦！」她稱沒計劃學日文，被問到是否怕戀情見光死時說︰「對方係圈外人，唔想畀咁大壓力人哋，始終報道都影響到佢。邊個部分都唔係事實，我唔好意思連累咗佢。大家見到我哋一齊唔出奇，我哋成日一齊傾公事，但同居唔係真﹗」

至於可有嬲陳凱琳公開片段，龔嘉欣指片段公開前，大家也想過會否惹誤會，但她認為片段是記錄大家新年時去探BB，是開心事，不用怕公開。龔嘉欣說︰「知道大家好着緊我，我覺得成件事係開心事。大家嘅祝福，我會全收。好希望將來我結婚時，大家再祝福我，希望有日大大方方公布結婚消息。我結婚前，唔會承認所有戀情，拍拖唔會公開，到結婚時至公開。我依家嘅情人係陳凱琳大仔Rafael。」

剛和家人泰國旅行回港的陳豪，談到太太陳茵媺被網民讚身材好時，說相信太太會很開心。他透露旅行時拍了很多片，剪好後再和大家分享。陳茵媺已拍完新劇《羅密歐與祝英台》，陳豪指她已回歸家庭，應會暫時休息一下才再拍劇。江嘉敏表示元宵節會和家人團圓，單身的她說今年想專注工作，喜歡掙錢多過拍拖。她說︰「有幾位監製通知我，話我係時候減肥，應該有新劇預我，依家會開始節食。」

（即時娛樂）