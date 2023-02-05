《給十九歲的我》風波 張婉婷不擔心形象受損：身為導演責無旁貸 (23:03)

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》上映數天，電影內的其中兩位女主角佘麗薇（阿佘）及王卓聆（阿聆）向《明周文化》表達對電影、劇組及母校不滿，稱曾反對電影上映，惟校方未有好好處理，阿聆更撰寫萬字文，強調她由始至終也不同意《給》片以任何形式公開放映。「牛下女車神」李慧詩亦在社交平台發文，稱事前未獲知會自己在電影中「現身」，她對此感到不受尊重，氣在心頭。為平息風波，《給十九歲的我》由明天起暫停公映，有空間讓張婉婷、校方有空間和時間跟所有女仔及有關人等傾談。

張婉婷今日連走5場到戲院與觀眾進行映後分享，她今日傍晚在戲院接受傳媒訪問回應種種爭議。她對於阿聆的言論，認為目前最重要是了解清楚各方的想法是否存在落差？她指紀錄片製作10年，當中有不少人事變遷，涉及不同團體，可能真的有一些落差。她說阿聆過去對他們做包場活動及參加電影節都沒有問題，去年8月開始此片已有不同包場及參與電影節活動，希望看看反應，觀眾對這班女仔都沒有負面看法，全部是讚美，說她們可愛、勇敢，對學校亦沒有負面評論，所以他們放心。阿聆的父親曾表示女兒情緒已平復，所以學校認為可以考慮公開放映，之前做感恩大會，阿聆的父母及弟弟有來參加，還恭喜他們，感到高興，覺得此事圓滿結束，可能又是理解的落差。

張婉婷對阿聆撰寫萬字文感到驚訝，所以要了解對方現在的想法。提到阿聆沒有簽同意書，為何電影仍公映？張婉婷表示有一份同意書是未開拍前簽，是保障各方，包括學生、學校同攝影團隊，通常拍紀錄片都會簽，包括在戲院公映，在各種不同公共媒體公映，還包括在香港及海外其他地區，作為根據。該同意書是10年前由阿聆的父母簽，近年有另一份就上映制定的同意給片中的6位女生簽署，當時阿聆沒有簽署，張婉婷回應說：「那時知道有發行商對這套紀錄片有興趣發行，當時同她們講，其中一位女仔不同意在戲院放映，稱要中止拍攝，當時阿聆還勸她說『我哋簽咗同意書』，我最後沒有勉強該女生繼續拍攝。」她說當時團隊可能理解為其他女生不介意將紀錄片在戲院上映，可能是存在理解上的落差。

《給十九歲的我》頻頻參加各地電影節，張婉婷又剛加入推廣香港新優勢小組，問她今次爆出爭議後，是否仍能說好香港故事？她表示影響她的形象不要緊，而今次爭議，她會努力將件事處理好，跟女仔們溝通。她身為導演是責無旁貸，最重要了解她們的想法是否有落差：「我不是想說好香港故事，我只是想為香港電影界做些事。最初拍《給十九歲的我》的初心是想分享成長的故事，這10年香港社會動盪，適逢其會拍了這部紀錄片。」張婉婷希望有機會與阿聆等學生討論，希望將來仍有機會上映此片。她說：「人是緊要過電影，所以提出暫停上映。」《給十九歲的我》早前獲香港電影評論學會選為最佳電影，被問到發生這次風波會否退獎？她表示目前沒有想此問題。她最後哽咽向所有過去10年幫過這套《給十九歲的我》大工程的所有人，表達感謝及感到抱歉。

（即時娛樂）