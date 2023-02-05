《毒舌大狀》穩佔華語電影票房三甲 導演吳煒倫：刪剪場面有望重光 (23:55)

《毒舌大狀》上映16日，衝破7500萬，穩佔香港華語電影最高票房的三甲位置，目前第二位是《飯戲攻心》逾7700萬，榜首是《明日戰記》8300萬。以《毒舌大狀》票房走勢，破億不是夢。《毒舌大狀》導演兼編劇吳煒倫接受《明報》專訪，表示能否破億，關鍵在於是否有更多平時不入戲院的觀眾捧場，單靠看過《毒舌大狀》的觀眾或粉絲群不斷重複三四五刷買票催谷票房，這樣就算推到過億，也沒有什麼大意義的。

吳煒倫說：「看過電影，覺得好看的話，真心推介給未看的朋友買票進場，這樣才是推動香港電影的最大力量。今時今日，愛就愛，不愛就不愛，喜歡就推介，不喜歡也別阻止人喜歡。我們做電影要對觀眾負責任，不是出來乞票的。紀錄破到就破，破不到下回再戰，就是如此簡單。」提到不少觀眾要求推出導演版、加長版？吳導說：「現在見街的版本，是我跟剪接陳祺合先生一起坐着剪的，其實也可算是導演版。剪走的場口，『重光』的最大機會就是放進影碟的『Deleted Scenes』中。至於會否有這些Deleted Scenes出現，就要再跟公司談談」。

《毒舌大狀》是吳煒倫首部執導的電影，他是編劇出身入行23年，寫過不少叫好叫座的劇本，包括《証人》、《綫人》、《殺破狼》、《寒戰2》和《梅艷芳》等，他擅長重型題材動作片，但首部作品是《毒舌大狀》原因是電影《梅艷芳》後，電影公司老闆江志強賞識，他嘗導演夢，他說：「江老闆知道我擅長寫動作片，但2020年疫情爆發，前景未明朗，老闆說動作片較難開拍，言下之意叫我寫文戲，有什麼文戲又能拍到有動感，一想就想到拍法庭戲，唇槍舌劍像拳腳的節奏，正所謂文戲武拍。而且我看完西片《因父之名》，覺得冤案題材很吸引，當時已想，若將來有機會執導演筒，一定要拍法庭戲。」

吳煒倫執導《毒舌大狀》一炮而紅，但過去20多年的編劇生涯，他是咬緊牙關走過來，想當年銀行戶口只得數百元，幾乎要放棄，接散工過活，對足球一竅不通，卻跟演藝學院同班同學陳詠燊（《飯戲攻心》導演）一齊編寫足球動畫... ...到今時今日，這兩個男人分別成為香港華語電影最高票房排第二與三位的導演，坎坷過後有艇搭成勵志故事。

欲知專訪詳情，請留意明天（6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）