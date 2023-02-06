Apink鄭恩地九展開騷 客串當紅娘 唱《如果可以》冧粉絲 (12:42)

韓國女團Apink主音鄭恩地，昨晚（5日）於九展舉行個人演唱會，這也是她相隔3年多再度來港與歌迷見面，歌迷落力應援。女團出身的鄭恩地曬腿現身，並連唱《Journey For Myself》和《Away》兩曲，以超強唱功為個唱揭開序幕。

她之後用英文向粉絲打招呼：「大家好，很久不見了，看回電話的片段，原來已4年沒有來香港了，真的是很耐前的事了，我也很掛住大家。」期間有粉絲大讚她髮型靚，令她笑逐顏開。

當鄭恩地唱《Hopefully Sky》時，起歌未幾她突然叫停，她說未試過重新起歌，因為發現有些歌迷未準備好，原來這首歌對她很有紀念性。鄭恩地唱完後表示唱的時候，腦裏浮現4年前唱這首歌的一刻，記得當時有跟粉絲大合照，這個片段她用電話拍了下來，就算之後換了電話，她都一直保存住這條片，每次看到都令她很感動，感受大家的能量。

鄭恩地也懂搞氣氛，她不斷以廣東話問大家：「好唔好？」之後又叫粉絲如果見到她不集中時，就給心心提醒她，並用廣東話說：「大家心心！」恩地還即場向翻譯學講：「大家掛住我嗎？我都好掛住大家！」

恩地又問現場有沒有情侶，有對夫婦粉絲舉手，恩地叫對方要給「證據」證明，她幽默說知道他們害羞，但如果他們想親親，她亦無所謂。台下有粉絲示愛，恩地笑指她可以接受大家的愛，但無辦法跟他們一起。

恩地亦為此前的台灣站和今次香港站特別準備中文歌，她唱之前笑指有點緊張要喝啖水，隨後送上電影《月老》主題曲《如果可以》，粉絲報以熱烈掌聲支持，恩地用廣東話說：「多謝。」而唱到韓劇《回答吧！1997》劇歌《All For You》時，恩地與粉絲大合唱，更攞出電話拍下來分享到其社交平台。

除了唱歌外，恩地特別安排了與粉絲的互動環節，在台上解答大家預早提交的煩惱字條。有21歲男粉絲寫上「好想認識一位女朋友」，恩地即場做紅娘，成功幫粉絲找到對象，但笑言只是做朋友，並非做女朋友，大家不要誤會，場面搞笑。也有粉絲想聽《那些年》，恩地即滿足對方，清唱了幾乎半首；又配合粉絲的要求，用廣東話說：「我愛你，掛住你，真係真係！」誠意十足。

（即時娛樂）