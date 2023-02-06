蔡一傑56歲生日 收「半裸」蛋糕 向歌迷傳授廚藝大展刀工 (12:52)

今天是蔡一傑的56歲生日，他在台灣跟歌迷共度。（大會提供）

今天（6日）是草蜢的蔡一傑56歲日，早前他與蔡一智和蘇志威，到台灣宣傳3月台北小巨蛋舉行「RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站」演唱會，除了跑通告，傑仔還出席當地歌迷為他籌辦的生日會，他即場傳授入廚秘方大展刀工，與眾同樂。

草蜢在台灣馬不停蹄出席活動，亮相各大平台宣傳，還有快閃Busking玩驚喜，不少歌迷表示在街頭野生捕獲他們，感到相當開心。壽星仔蔡一傑抽空與歌迷聚會，他們捧出生日蛋糕，蛋糕上的「傑仔」赤膊露出結實胸肌和腹肌，主持人和歌迷起哄，請傑仔脫去上衣「驗貨」。全場大合唱生日歌後，傑仔許願並說：「我有3個願望：每個人都身體健康、世界和平、所有演唱會都成功！」

除了生日蛋糕，歌迷還送他圍裙，上面印了「BaBaBa」字樣，這是草蜢1997年推出的一首國語歌，歌迷表示取其「發發發」好意頭，加上傑仔喜愛下廚，希望他每次下廚，都想念台灣歌迷「擁抱」著他，相當有心思。

生日會重頭戲是歌迷烹飪大賽，原本擔任評判的傑仔，忍不住露兩手，還傳授歌迷刀工，示範切魷魚和拍蒜頭。之後，他穿梭於歌迷之間細心指導，還親手開爐炮製了一道「韭菜花炒鮮魷」，身手俐落，色香味俱全。最後，傑仔品評歌迷的廚藝，邊食邊讚他們好手勢，勝出的隊伍不但得到禮物，更可與傑仔擁抱和合照，滿載而歸。

（即時娛樂）