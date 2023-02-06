呂爵安羅浮宮前又Rap又跳 自嘲人無恥便無敵：我好無聊 (15:04)

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前到法國出席巴黎時裝周，並在當地慶祝生日。Edan昨晚（5日）趁元宵佳節，在社交網貼了片，並將光頭幫的《天水圍Gang Gang》改編做《Paris嘅Gang Gang》，Edan跟胞妹呂蕙如及隨行工作人員，在羅浮宮拍片，架着墨鏡的Edan唱得好投入，而身後的胞妹和工作人員亦配合拍攝，十分搞笑。

Edan還化身呂老師，為大家送上兩個人生大道理，他寫道：「呢兩個道理分別係『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。』，同埋『人無恥，便無敵。』」

他寫道：「呢條片，解釋晒所有嘢。前一日喺Fashion Show彈E先生嘅Edan，搖身一變，化身成『落機E』，喺羅浮宮同大量遊客面前Rap佢嘅第一首自己填詞嘅改編作品『Paris嘅Gang Gang』。

尷唔尷尬？梗係尷尬啦，但係『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。』羞唔羞恥？梗係羞恥啦﹗但係『人無恥，便無敵。』所以，我做到。相信我，你就可以邁向成功。靠父母，你最多是個公主；靠老公，你最多是王妃；靠自己，你就是女王﹗你哋問吓自己，夠唔夠膽成功﹗誠意邀請有上進心嘅你，加入我哋嘅團隊。」

之後Edan在hashtag自嘲黐線佬：「#我真係好無聊 #戴返個頭盔先 #驚有人信以為真 #認真你就輸了 #玩吓㗎咋」最搞笑是隊友Stanley（邱士縉）留言：「好彩嗰邊無咩人識MIRROR。」李駿傑也說：「宜家打份工原來咁艱辛。」練美娟則笑言：「癲佬in Paris 驚驚」

（即時娛樂）