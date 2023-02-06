馬浚偉向不守時新演員「開年」 施匡翹撐馬仔惡得有道理 (15:24)

馬浚偉（馬仔）、施匡翹及湯寶如等，今天（6日）於西貢為20集港台劇《我們的畢業禮》開工。身兼該劇監製的馬浚偉，指尚欠10組未拍，若一切順利的話，本月27號便煞科，目標3月內完成後期製作，暫定4月逢周一至周五播出，這模式在港台很少見，但他直言港台始終是政府部門，所以沒有收視壓力。

笑問開工時可有被激到「嘔血」？馬浚偉表示已就因不守時跟一班新演員「開年」，他說：「我最看重就是守時，我TVB出身，師傅是曾勵珍，邊敢遲到，鍾景輝老師和羅冠蘭老師也教我們要提早15分鐘到達現場，趁他們還是新人就要教。」

施匡翹認為馬浚偉每次惡都是惡得有道理，而且每次只要對方在場，就會很安心，兼提升拍攝進度，可以提早收工，也從對方身上獲益良多。

今年9月馬浚偉迎來入行30周年，他透露9月至10月會有舞台劇演出，並形容今次演出很癲，一人身兼編、導、演、監，他說：「今次是獨腳戲，劇中我還會一人分飾7個不同的人，轉7個妝，完成這個就滿足我的心願了。」

另，談到由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，近日公映掀爭議。馬浚偉表示對學生和導演等各方面都感到心痛，始終花了10年時間拍攝，相信導演也付出了很多，但也要顧及學生的感受，可能溝通出了問題。他認同張婉婷所說沒有什麼大得過學生，暫且放下都是好事，先把事情處理好，不要把一件原意好事，變成令女孩子們不開心。

對於《給》片暫停公映，馬浚偉認為是適當的處理，看到有幾位學生和李慧詩都感到不舒服，待各方取得最好共識，大家都舒服時再上映。

（即時娛樂）