非洲潮什麼｜梁芷珮簽生死狀 近距離接觸鯊魚 難頂密室恐懼見暈 (16:34)

梁芷珮在南非跟鯊魚近距離接觸，雖然驚現頹樣，但她表示這個經驗相當獨特。（大會提供）

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》，今晚（6日）播出第四集，Christy繼續帶大家玩轉毛里裘斯，首個Must Do行程是出海看海豚，如果海豚當天心情好，更有機會與牠們暢泳兼拍照。行程最後一站是玩浮潛，該處水清沙幼加上浮力比較強，非常適合一家大細，Christy與囝囝Duncan更被無數魚仔包圍，非常過癮。

Christy還在獲得「世界傑出海島旅遊目的地」及「世界最佳海灘」殊榮的小島上，入住了經過特別精心設計的透明酒店房，除可安坐酒店房欣賞無敵美景及日落，晚上又可悠閑數星星，相當寫意。

明晚（7日）一集，Christy出發到南非第二大城市開普敦，展開8天行程。首站Christy帶大家參觀世界新七大自然奇觀之一的桌山，並被眼前自然美景所震撼，Christy說：「好似一幅畫咁，唔覺得係真實！」

是集重頭戲，Christy落海與鯊魚近距離接觸，事前更要簽下生死狀！穿上潛水衣的Christy先進入特製鐵籠，令她大呼有「密室恐懼」，Christy完成鯊魚之旅後，更驚現頹樣，她解釋說：「見到鯊魚係好開心，但暈船浪好激烈，喺船上簡直係暈到黐線，啲浪好大，同埋啲水好凍，落咗去一陣已經頂唔順要上返嚟，但可以近距離接觸鯊魚，呢個經驗好獨特，係好應該嚟玩。」

（即時娛樂）