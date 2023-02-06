想見你｜許光漢分享告白秘訣 施柏宇化身霸道總裁 柯佳嬿跟老公分開過節 (17:24)

施柏宇稱自己的打扮，有時被指似霸道總裁，搞笑稱會拿出銀包及信用卡給對方。（鍾偉茵攝）

問許光漢可會唱情歌冧女仔？他甜笑答：「都會，因為是兩個人之間的小情趣。」（鍾偉茵攝）

台星許光漢、柯佳嬿及施柏宇來港為電影《想見你》連走多場密集宣傳，昨晚（5日）元宵佳節夜，3人現身銅鑼灣戲院，逾百名粉絲聚集包圍戲院等候見偶像。

施柏宇用廣東話祝福大家「元宵節快樂」，2023年過得順利和食過應節湯圓，就團團圓圓。之後，他和許光漢與柯桂嬿，齊在迷你天燈寫上祝福語分享願望。

大會司儀問他們3人最難忘的元宵節，施柏宇開心與兩位拍檔一起；柯佳嬿透露以往多數跟劇組一起過，感覺較為熱鬧，收工後便返家食湯圓。許光漢則賣口乖，形容今年能來港跟大家見面和聊天很難忘，更用英文說"I hope so"盼情人節會再見大家。

再問他們有沒有向對象的告白秘訣，施柏宇搶答自己打扮，有時被指似霸道總裁，搞笑稱會拿出銀包及信用卡給對方。柯佳嬿教用誠意就容易打動對方；許光漢趁機宣傳電影：「看完《想見你》後，如果對方願意跟你勾手指，就可以告白，希望大家可以見到想見的人。」

3人之後受訪，柯佳嬿稱元宵雖然與丈夫謝坤達分開過節，但不擔心惹另一半投訴，因為以往彼此都明白為工作，很多節日也未必能一起過，她說：「今年情人節，如果不用工作，應該會簡單食餐飯。除了農曆新年，都沒有特別過節習慣。可惜今次行程比較忙，沒時間周圍逛買禮物。」

施柏宇亦覺得今次行程緊湊，自爆曾來港，試過去蘭桂坊消遣。許光漢表示想下次再來港，也跟施柏宇去喝一杯，追問是否想去蘭桂坊識女生？許光漢尷尬地笑而不語，柯佳嬿代他解圍說認識男朋友也可以，又表示恨去茶餐廳歎下午茶，施柏宇說：「下次可以去茶餐廳食下午茶，夜晚再去蘭桂坊，不要浪費任何時間，好似我們拍劇一樣。」

施柏宇解釋豪言送「拿銀包和信用卡」來告白只是建議，他會買小禮物和約對方吃飯。許光漢則未必等到節日才贈禮物，偶然看到適合的都會買；問可會唱情歌冧女仔？他甜笑答：「都會，因為是兩個人之間的小情趣。」

（即時娛樂）