殺手廢J｜陳湛文予人印象「毒宅廢兵」 袁澧林工作上主動進取 (18:59)

陳湛文坦言過往演出的角色，發覺很多人對他的第一印象都是毒、宅、邊緣人、兵、廢。（鍾偉茵攝）

陳湛文自爆跟ANSONBEAN有多場對打戲，他透露排戲時，險被對方弄到不知有沒有命再見大家。（鍾偉茵攝/劇照）

陳湛文及袁澧林於格仔導演Mike（劉諾衡）的ViuTV新劇《殺手廢J》，飾演互相暗戀的一對戀人，2人要在5日內完成所有對手戲，直言拍攝期超緊密相當辛苦，陳湛文笑指劇中要暗戀袁澧林不難拿捏角色，因年少時都經過暗戀別人階段，不過以前暗戀過的女生，並沒有袁澧林「壇數」這麼高。

劇中陳湛文與ANSONBEAN（陳毅燊）有多場對打戲，他透露排戲時險被對方弄到不知有沒有命再見大家，他說：「ANSONBEAN是一粒無限量的電池，Mike導安排他要拿著未開封日本刀，打橫劈向我，排戲時度好位，他只需將把刀離身掃過我，當時我身上未戴保護墊，但他竟劈在我身上，好彩把刀未開封。」

陳湛文於劇集《IT狗》演出嶄露頭角，問到再拍劇可會有壓力？他說：「《IT狗》中我不是主線角色，今次壓力也不是很大，但主演對於我來講挑戰很大，與首次拍劇的Mike 導試新東西，覺得好玩多過壓力。」

他坦言過往演出的角色，發覺很多人對他的第一印象都是毒、宅、邊緣人、兵、廢，他說：「當初以為演殺手好正，打開了我的另一面，豈料知都是廢，我也很想試試演如栢天男、劉俊謙、甚至梁朝偉這種型男，認真的話我就想演些複雜少少的角色，如科學家、專家等類型。」

袁澧林稱在劇中戲分不重，所演的角色獲Mike導塑造為無厘頭及主動的女仔，她坦言：「現實中我都有忽忽哋一面，至於主動就看看哪方面，求職方面我好主動，未開始拍劇拍戲前，試過在戲院碰到電影監製，主動上前介紹自己及索取聯絡方法，但感情上就從不主動。」

曾演出過舞台劇的袁澧林直言，希望再有機會接受挑戰，她說：「雖然有演過，朋友都讚演得好好，但我就認為做得好差，最緊要自己有把尺才有進步，望考驗大一點，好想試試如黃子華及潘燦良在舞台劇《最後禮物》般，在兩個鐘內經歷生死，但我未夠叻，不敢主動向莊梅岩自薦。」

（即時娛樂）