《毒舌大狀》慶功何啟華除褲找數 黃子華盼票房過億：我想生對翼 (22:51)

《毒舌大狀》今晚舉行千人慶功宴，黃子華、謝君豪、何啟華（阿Dee）、王丹妮及楊偲泳等出席，席間宣布《毒》片票房已逾8000萬，擠下票房7700萬的《飯戲攻心》，穩佔香港華語電影最高票房第2位。逼近8300萬票房，排榜首的《明日戰記》。

子華對票房逾8000萬感到很開心，他爆當日跟一班演員吃消夜時開賭盤，自己說5000萬，故近日看到票房數字每日繼續向上，感覺傻傻哋。問子華是否有信心票房過億？他說：「我係估5000萬的人，現已遠遠超出我的預計，所以我已經輸了，要請食飯。暫時廖子妤贏，她估8000萬左右。」子華主演的《飯戲攻心》與《毒舌大狀》的票房合共逾1.5億元，佔香港華語電影最高票房第2、3位，他笑言感覺古怪，日前她跟母親分享這消息，她感驚訝說不可能，誰人可比樂蒂和林黛的票房高，子華也認為這是太不可能的事發生了，很不現實。

目前《毒舌大狀》票房走勢逾億元不是夢，他說：「我只能報以傻笑，不敢說不行，希望有多些人入場觀看，我自己都買飛入場看了3次。（若過億如何慶祝？）到時我希望生對翼，每日都鬆毛鬆翼。」

阿Dee承諾電影3000萬票房除褲勁歌熱舞，今晚慶功宴上，現場有「何啟華除褲」橫額，粉絲不斷大叫他「除褲」下，阿Dee最終在台上找數，他跳舞邊「閃除」，拉低褲頭至膝下位置再即拉起，只隱約見到少少大髀。他被讚是真漢子，他笑說很後悔無向觀音借「褲」。問他穿了多少條褲，他口快快說：「一條，唔係，係兩條，如果得一條，我驚除完大家即刻走晒。」

（即時娛樂）