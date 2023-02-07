楊偲泳爆張振朗睇兩次《毒舌》 Luxi曾收男友Lokman親製心意卡 (16:55)

楊偲泳（Renci）與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的女友Luxi（甄吳露茜），今天（7日）一同到尖沙嘴出席情人節活動。問到2人如何和另一半慶祝情人節？Luxi表示未知Lokman工作時間表，所以至今仍未約，她說：「Lokman都幾有儀式感，而且我們不一定在節日才慶祝，亦會交換禮物。」

Luxi透露最冧收過Lokman送的禮物，是他親製的手工卡，一打開有很多機關彈出，她沒想到對方有心思，當堂嚇親，她亦不輸蝕，花了幾晚通宵製作「爆炸盒」回禮，裏面全是2人合照和信件，但過程很辛苦。

Renci被問到男友張振朗是否浪漫之人時，她笑指普通，聽到平時給她感覺很Man的Lokman，居然花心思為女友製作禮物，令她感羨慕。Luxi笑指都是拍拖第一年收過，之後再沒收到。

Renci表示也收過男友送的手寫卡，但只寫得一句、半句，更不知是否對方親手寫，完全比下去，她說：「不過他都OK浪漫，只是不太會表達！（最冧一次是怎樣？）就是看了兩次《毒舌大狀》，所以都要多謝他令票房上升。」

今年情人節，Renci忙為《毒舌大狀》謝票宣傳，男友亦有工作在身，彼此應該都孤單中度過，能否擠出時間提早慶祝，要看看能否夾到時間。

（即時娛樂）