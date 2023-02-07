新四十二章｜龔嘉欣扮「山寨」Lisa跳K-Pop Judy爆炸頭造型勁搶眼 (17:32)

Katy笑稱跳得好看好難，同場忍笑亦很難，因為她對住陳豪實在太搞笑。（大會提供）

無綫劇《新四十二章》昨（6日）晚一集，龔嘉欣（Katy）化身「山寨版」Lisa＠Blackpink，大跳K-Pop冧陳豪（阿Mo）。劇情講述阿嬌（Katy飾）為了冧掂章經（陳豪飾），為其手上筆記解謎，Lisa上身大跳勁舞。一頭淡紫色長直髮的Katy，配以淡紫色帽子及超緊身露腰上衣，婀娜多姿出場，甚有台型。

曾學習西方民族舞5年及學過踢躂舞﹑拉丁舞的Katy，在半分鐘的Solo中，節拍十足地扭膊扭腰，又不時撥髮兼單眼，章經也冧到手舞足蹈。文「舞」雙全的Katy謙稱，跳舞戲分對她來說並不簡單，主要難度更在拍檔陳豪身上：「我覺得跳舞難過打戲，平時比較少接觸呢類型舞蹈，拍之前有練習，要跳得好睇好難，同場忍笑都好難，因為對住阿Mo實在太搞笑，佢嘅反應好有喜感。」

有份演出的鄺潔楹（Judy）飾演角色子瑜昨晚登場，飾演「炒股12成員」翰叔（陳勉良飾）孫女的Judy，因不相信翰叔身患絕症，遭Mon姐（江嘉敏飾）設計引往醫院，幸最終仍趕及見翰叔最後一面，場面感人。

人仔細細的Judy著到五顏六色，她的「巨無霸」級爆炸頭相當吸睛，Judy笑言所有造型、包括臉上雀斑，全是監製主意，並笑言角色造型與心目中很大出入：「我個角色原型係溫柔啲，一去到化妝間，知道個爆炸頭係我嘅，我真係呆咗，冇諗過佢哋會將咁大嘅頭髮擺喺我度。第一次試呢個髮型都成個半鐘，都好擔心係咪每次都咁耐。」她笑指爆炸頭令她很遴迍：「我試過勾到啲道具，吊威也又勾到條線。」

（即時娛樂）