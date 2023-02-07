COLLAR分享1年來改變 So Ching盼堅強一面大過悲觀的自己 (20:20)

女團COLLAR接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，宣傳新歌《The Bright Side》。Do姐問她們成軍1年後的改變？COLLAR說：「呢一年發生幾多事，有開心嘢﹑有挑戰及難關，但都達到團隊目標，一開始想Bonding更強，𠵱家更融洽。」隊中年紀最大的芯駖表示，女團始終比較嘈：「男仔食完飯會講打機經，我哋同AM Team傾偈，會似無聊嘢﹑搞笑嘢，有時會講下深層嘢同扮靚。」

她們逐個說出這一年的進步及不足之處，Marf（邱彥筒）說：「此時此刻叻在內心強大咗，但係為自己而強大，獨立好多，呢個係畀自己Credit，我哋經過嘅嘢變得強大，中間有個沉澱，從而發掘自己，同埋我搬出嚟住近一年，慢慢發掘多咗，之前試咗自己去歐洲，呢個體驗有好大進步。至於不足地方，一定係表演能力少咗，沉澱後有啲嘢生疏咗，追求嘅嘢大咗，有進步空間更多。」

蘇芷晴（So Ching）則說：「我覺得如果話有進步，其實係自己睇法同自己內心，都係要堅強，仲要需要進步空間嘅係，我本身係悲觀嘅人，咁有時當你好堅強時，悲觀嘅自己會突然喺崩潰時間出現，想自己堅強一面大過悲觀嘅自己，呢個係2023年真正做到嘅事。（隊友幫到你？）佢哋內心堅強好多，變相真係會想堅強嘅人，嗰個能量都會放大啲。」

蘇雅琳說：「For自己有進步，係對身邊人感受同感覺，對家人珍惜佢哋好多，見到隊友好好嘅嘢，令我更堅強。至於不足就係能力上同自信心，兩樣嘢係一齊嘅，能力或練習經驗愈來愈多，自信心會大啲。」

王家晴說：「去年我講過不足係表達能力方面，經過一年，表達能力及轉數比去年進步，𠵱家唔使組織太耐，做訪問及同人溝通表達方面係進步咗。不足係自信心方面，面對群眾時有啲緊張﹑會尷尬笑。」

（即時娛樂）