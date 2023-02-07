風再起時｜影帝鬥戲 郭富城難忘掌摑梁朝偉 偉仔被彈琴考起 (21:13)

偉仔希望《風》片有好票房，但不想給導演太大壓力，盼更多觀眾支持和鼓勵。（鍾偉茵攝）

兩大影帝梁朝偉和郭富城首度合作的新戲《風再起時》，今晚（7日）在尖沙嘴舉行首映禮。他們聯同導演翁子光，以及吳卓羲、譚耀文、周文健、金燕玲、何珮瑜及白只等片中演員出席，吸引近半百記者採訪，場面墟冚。

偉仔和城城片中分別飾演「南江」和「磊樂」，偉仔在台上表示角色唯一要準備的就是彈鋼琴，導演甫開始要求他彈3首歌，但他從未接觸過樂器，過程具挑戰性又艱苦

城城坦言最難忘一定是要很大力打偉仔一巴掌，但他打不落手，偉仔笑問為何打不下手？城城表示當刻唯有麻醉自己，投入角色一巴「車」落對方面上。偉仔自嘲他的年紀已不能捱夜，所以要開通宵的戲都最難忘。問到2人下次再合作，想演什麼角色？偉仔盼演複雜、陰沉角色，例如連環殺手。城城盼演未演過的角色。

偉仔和城城一齊受訪，偉仔表示電影拍完至今已5年，終於上映覺得很開心，讓大家看到這部戲，因為今次整個拍攝團隊都很認真，希望大家喜歡和支持這套戲。

談到為電影練琴，偉仔苦練很長時間，其中一首還是爵士樂，旋律很快，他要彈得很快，所以很難，他說：「加上為配合年代背景，特意找來古董鋼琴，這個琴又無聲，但我又要照彈，真的大整蠱，不過很好玩和開心。」

城城坦言最難忘掌摑偉仔，他說：「私下怎麼打得落手呀？所以拍時有股無形壓力。（如何呵偉仔？）不用，大家都投入角色。」偉仔表示很少事，亦很享受，他反而擔心的是這一幕要一鏡落，大家都不能錯。城城稱這幕最後拍了3個take，只希望拍攝上盡求完美，像拍舞台劇一樣刺激。

提到近來香港電影票房有復蘇現象，幾部電影也有不錯成績，兩位影帝對《風》片票房是否有信心？偉仔希望《風》片有好票房，但不想給導演太大壓力，盼更多觀眾支持和鼓勵；城城則表示票房並非他們能控制，作為演員的職責，就是盡最大努力演好戲。

有份參演該片的內地女星春夏，疑因曾在網絡留言支持反疫情封控「白紙革命」，被指遭官方封殺，有網民發現春夏在《風》片演出名單中被消失，不過在今晚活動海報上，春夏的名字出現在「特別演出」一欄。

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（即時娛樂）