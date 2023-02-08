孫慧雪憶6年前首次懷孕曾大量出血 到公立醫院求診遭冷待 (13:09)

孫慧雪上月尾宣布懷上第二胎，目前懷孕3個多月，因胎兒長得快，肚子似別人懷孕5、6個月大。她表示近日收到不少網友來信分享艱難的備孕故事，也有網友成功懐孕後遇上「佛系醫生」後不幸流產，令她想起6年前佗住大仔Riley時突然下體大量出血的情况。阿雪表示︰「記得六年前，在懷上Riley大約兩個月的某一晚，突然出血，而且是大量，先生焦急地把我載到附近的公立醫院，遇上幾位新紮的當值醫生，他們說不知道如何處理，致電給資深醫生，然後問我：『組織有流出來嗎？』」我回答：『我也不知道！』因為我也不知道流出來是不是組織，但這條問題是超嚇人的！然後照超聲波，幸好bb還有心跳，結果他們說：『我們什麼都做不了，看看明天吧，有就有，無就無！』當晚留在醫院徹夜難眠，肚子也很痛！然後忍不住彎身走出櫃枱問護士：『可唔可以叫醫生？』她打了通電話冷冷地跟醫生說：『有位病人個肚有少少痛！』然後她回答：『醫生要明天才來，沒有辦法，有就有，無就無！』都是這樣的答案！」

阿雪回憶她在醫院內躺了一晚，丈夫不能入病房，就在醫院的長櫈上坐了一晚，直至翌日下午因仍未有醫生看，他們決定離開去另一家醫院求診。阿雪說︰「另一家醫院的醫生立即幫我打針，她說如果有這種情况要立即打針，就是所謂的安胎針，其實是黃體酮，她續說，有些病人慣性流產，更會在頭三個月每天注射！結果因為沒有放棄，感恩免卻了不幸！我因而多了這個認知，所以經常跟身邊朋友分享這個故事，假如身邊人遇上什麼突發都能懂得處理！有了上一胎這個經驗，我便請醫生處方放門診部，假如我有什麼突發，就算已經過了診症時間，也能在24小時的門診去照醫生預先寫好的處方去打針！很多網友以為安胎針的價錢好貴！又說什麼有錢才可以！大家看看單據，在私院，針劑連注射只是$199一支，可以救命，非常ok吧！以上分享未必適合全部情况，不過都希望資訊可以幫到大家！（注意：門診部醫生未必會開支針畀你，我係本身有主診醫生預先寫好處方）」

阿雪最後補充︰「我唔係想講公立或私立邊樣較好！只係睇遇上咩醫生，公立都有醫生好好！我亦試過有好好嘅經歷，而朋友亦試過去私立醫院，遇上冇幫佢照超波就話佢BB已經小產咗，叫佢食藥排出剩餘組織，好彩佢哋堅持睇多個醫生，第二日去睇第二位醫生時， 先知BB仲喺度，依家都已經五歲！」

（即時娛樂）