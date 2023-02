江𤒹生(Anson Kong,AK)的20歲愛貓「花花」上月尾離世,AK今日在社交平台上載花花在告別禮上的照片,留言︰「感謝20年相伴,會好好努力完成你最後畀的功課。現在不是分離,只是晚點再見。永遠愛你,妹,2002-2023。This is not a goodbye, this is just "see you later"﹗」

AK曾表示花花見證住他的成長,無論自己開不開心,回憶裏總有花花的存在。他說︰「謝謝你教懂我如何去愛,人嘅世界有好多事情,但寵物嘅世界永遠只有你。我一直把你當成家人的存在,人成日都以為仲有大把時間,其實生命就是減數,我會好好記住我同你嘅回憶。謝謝你的出現,完整了我的心靈拼圖。現在你離開,拼圖的缺口會一直存在,但我會學習同佢共存。期待一日再同你相遇,一齊再完成呢一塊拼圖。」

