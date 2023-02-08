給十九歲的我｜黃秋生維護張婉婷 留言反駁跟網民開火 (14:34)

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》公映數天引發連串爭議，片中女主角王卓聆（阿聆）與佘麗薇（阿佘）向傳媒控訴曾反對電影公映，之後又有第3名主角「香港小姐」江冰瀅撰長文寫感受，稱當時被拍攝團隊誤導才會簽下同意書。張婉婷周日（5日）到戲院謝票時，宣布電影由2月6日起暫停公映，待大家釐清究竟發生何事，才決定電影會否再上映。事件引起社會爭議，導演張婉婷連日來被網民抨擊，但陶傑認為責任不在張婉婷，黃秋生亦支持張婉婷，更為此在社交平台與網民開火。

黃秋生今日凌晨在社交平台撰文︰「電影中，導演同演員多數都係打工㗎咋。唔係好似外行人以為咁，可以話事㗎。當然，有出品人身兼導演同演出嘅，不過唔多囉。我講自己咋﹗」有網民留言「電影公司同學校應該負更多責任吧」，黃秋生回覆：「你去餐廳食嘢嗰陣有冇先查清楚食材嘅來源？」有網民認為拍攝過程完全忽略了未成年人士本身應該被保護的權利，黃秋生反問︰「保護乜嘢？侵犯咗乜嘢？好奇。」有網民認為片中女生不願意公開自身的過去，但有人就拿去參展圖利。黃秋生直斥：「唔願意就咪拍啦﹗」另有網民解釋：「當年班學生係為咗學校建新校舍籌款，而班女生又不夠力去拒絕唔拍﹗」黃秋生說：「父母呢？好像似少咗啲人喎！」

有網民指「分紅都分唔少啦」，又指張婉婷已經不合時宜，是上世紀的人，黃秋生先留言「分完一半都冇」，再維護張婉婷說︰「有片拍就等如得？你人生真係簡單﹗」有網民認為一切都是導演錯，黃秋生反駁：「導演只係指揮製作組㗎咋﹗」有網民認為「咩崗位都好唔應該蝦人」，黃秋生回應︰「崗位同崗位係蝦唔到對方範圍內可以蝦嘅人，例如演員就冇權發通告，助導就唔使買飯等等。」

（即時娛樂）