劉德華自覺做演員似當太空人 曾長時間離家工作激嬲女兒 (20:18)

劉德華在電影《流浪地球2》中飾演科學家圖恒宇，雖然只是「特別演出」，卻一點也不輕鬆。他說︰「我原來也差不多接近50組，佔超過一半戲分。導演希望我所演的段落可以一直延續落去，至於會否在下一集出現，就要看今集結果，但導演希望第3集亦有我。」華仔稱其戲中角色新鮮，雖然以往也演過科學家，但今次再專業一點。他說︰「今次化老妝是靠打燈，除了加了些白頭髮、眼傷及帶上1000度的近視眼鏡，沒有加過任何東西，帶上了這副眼鏡，不知為何就會有很多皺紋，真的拍到暈﹗我最初很抗拒，但加了這副眼鏡，對演出確有所不同，又覺得幾得意。」

華仔不算是科幻片迷，但喜歡如電影《E.T.》這些有感情的科幻片，以及電影《蜘蛛俠3》反派角色沙人（Sandman）和女兒的情節。他說：「看完就想，如果我接到『沙人』這個角色就理想了，今次角色都有點接近。」華仔在戲中的父女情十分感人，他坦言當爸爸後在處理親情戲上更得心應手：「記得演《雷洛傳》時，我的角色有兩個小朋友，我曾經發過小朋友脾氣。當時是現場收音，他們在嘈，我捉了他們到後巷，罵他們可否靜一陣。當了爸爸之後，我才知道要小朋友坐定定兩小時做功課一定會忟憎，我對住女兒已習慣了。」

華仔坦言和太太朱麗倩也溺愛女兒劉向蕙，女兒什麼人也不怕，但會折服在他們的愛下。華仔表示拍攝時最煩惱就是隔空教女兒做功課︰「真係煩到呀﹗對我來說，最難教英文，要她教回我。我做演員，有時跟太空人沒分別。女兒小時候和我通視像通話，她一手掉下電話說『要真的』，現在她已習慣。」

華仔覺得電影《流浪地球》及古天樂的《明日戰記》，對內地及香港科幻片發展有很大幫助。他說︰「拍科幻片最難是令觀眾相信件事，就如今次有場戲講我在月球上，一邊追車一邊和車上的人傾偈，原來科學上有很多數據證實跑和駕車的阻力一樣，所以速度也一樣，我演時也懷疑是不是真？當時不太相信，所以演得不太真，最後討論過很可能難以說服觀眾相信這件事，驚變了笑片，所以便將這段戲剪走。」華仔認為內地科幻片仍在摸索階段，大家拍攝時一直在犯錯，但這次錯了，下次不再犯。華仔說︰「始終是剛剛起步，只要有一大班虛心學習的人，始終有一日我們會做到。今次導演願意行這一步，我一定要支持，希望可以再行遠一點，可能過程中會被人笑。雖然很多人說不做不錯，但始終錯了就會有機會。」

（即時娛樂）