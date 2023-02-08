十大中文金曲｜MIRROR出席頒獎禮？ 港台：呢刻講唔到 (18:47)

MIRROR屆時會否出席頒獎禮，港台高層回應：「MIRROR會否出席我這刻講不到，跟隨機制，現在還是選舉工程的初階。」（資料圖片）

無綫今天僅派JW（右下圖）出席港台十大中文金曲記者會，但港台高層（左圖）強調雙方並無不和；至於MIRROR屆時會否出席頒獎禮，仍是未知之數。（鍾偉茵攝/資料圖片）

港台與無綫去年合辦首屆《香港金曲頒獎典禮》時，被指爭奪控制權鬧得不愉快，加上外界評價及反應一般，因此僅舉辦一屆。港台將於今年5月6日假紅館舉行《十大中文金曲》頒獎禮，並於今天（8日）舉行記者會。

各大唱片公司均有派出高層撐場，唯有傳跟港台不和的無綫未有高層出席，只派王灝兒（JW）做代表，不過助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華多番強調兩台並無不和。

李慶華受訪時表示，適逢今年是港台95周年紀念，頒獎禮會加入懷舊元素，也會向醫護人員及基層人士送贈門票。對於與無綫不和的傳言？他多番強調這個說法不存在，並表示去年與無綫合作愉快，他說：「沒有不和，大家除了音樂上，亦會有不同層面的合作。」他表示港台是公營廣播機構，希望跟不同媒體合作，若干年前亦辦過4台聯頒：「作為公營廣播機構希望團結香港各大媒體，集合較大力量推動本地音樂，這個初心不變。」

談到無綫沒有派高層出席，可覺得不給面子？大會總監李錦明表示據她所知無綫高層應該去了旅行，當問到無綫應該不只一位高層時，她即支吾以對：「無綫都有JW和工作人員在場。」

有指MIRROR大有機會亮相頒獎禮，若他們現身，將會是自去年7月MIRROR演唱會墜屏事故後，首度再踏紅館舞台。李慶華說：「MIRROR會否出席我這刻講不到，跟隨機制，現在還是選舉工程的初階，在我的立場，無論獲獎與否，都希望大家出席支持，因為很多獎都是當日才知道，很難猜測MIRROR有沒有獎。」

港台投票網站公開投選6個獎項類別，候選名單引起網民爭議，包括未見之前在頒獎禮攞不少獎的林家謙，就連「十大中文金曲獎」候選名單也未有他的歌。李錦明解釋都是根據選舉機制，曾經上過中文歌曲龍虎榜3甲的歌手和歌曲，都會進入候選名單。女團COLLAR有歌入選十大中文金曲獎，但不在「最有前途女新人獎」候選名單。她指根據選舉機制，COLLAR屬舊年新人，不符合選舉資格。

（即時娛樂）