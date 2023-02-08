不正常愛情研究所｜單身黃紫恩忘記情人節 吳兆麟遊樂園望找到另一半 (19:16)

無綫J2台《不正常愛情研究所》明晚（9日）播出一集請來《CP訓練營》的學員馮建晞（Argus）任嘉賓。《CP》的Argus與洪藹茵（Eileen）一直發展順利，卻仍未成為真正情侶。各主持想知Argus會趁情人節對Eileen會有什麼表示。Argus預告會在情人節前表白︰「會喺情人節前一日表白，咁樣可以名正言順情人節一齊，我好有信心。」

Argus坦言對Eileen一見鍾情，對方是他喜歡的類型，兩人在第2次入營時撻着。談到曾為兩人中間的阿Yeung（蔡浩洋）醋意大發，Argus說︰「一開始佢飛甩我揀阿Yeung，我都有hard feeling。有時見到佢同第二啲男仔一齊會唔舒服。」Argus自言拍拖受過最大的打擊是中三那年，父親離世不到一周，女朋友又要求分手。他笑言天蠍座的人很記仇，所以到現在還記住。

黃紫恩（Jojo）與吳兆麟（Alan）均是單身一族，兩人被問到情人節有什麼安排時，單身了一年多的Jojo竟然說忘記了這個日子。她說目前未有適合發展對象，亦不急於找另一半，當日很大機會和朋友一齊過。她說事後問過幾位單身朋友，原來忘記情人節是很普遍的事。她說︰「原來唔係我一個唔記得，佢哋完全唔記得咗14號，因為冇男女朋友拍緊拖，冇人提真係會唔記得。」Alan表示情人節當日會和大班朋友到主題樂園玩︰「全部都係單身，有男有女。近年情人節都係差不多咁樣過，不會畀自己太大希望。不過，我唔排除有奇蹟出現，搵到另一半。」

（即時娛樂）