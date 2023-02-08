盧瀚霆應承送自家品牌靚衫 鄭欣宜撒嬌投訴「冇聲氣」 (18:55)

談到勁敵林家謙未有入圍候選名單，問馮允謙會否覺得增加爭奪男歌手獎機會？他表示隨緣及順其自然。（鍾偉茵攝）

港台今天（8日）舉行十大中文金曲頒獎禮記者會，出席歌手包括鄭欣宜、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、馮允謙、JW、曾比特、ANSONBEAN、PIX3L及Supper Moment等；不過張敬軒、MIRROR、陳柏宇、張天賦、炎明熹、吳保錡及COLLAR等多位人氣歌手、組合則未有現身。

大會宣布今屆共設10個獎項，包括：「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「CASH最佳創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「最佳進步獎」、「最佳樂隊/組合獎」、「全球華人至尊金曲獎」及「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」。

鄭欣宜和馮允謙大合照時堅持戴口罩，他們解釋因下月各自在紅館開騷，現時要安全第一。談到勁敵林家謙未有入圍候選名單，問馮允謙會否覺得增加爭奪男歌手獎機會？他表示隨緣，很多事並非他可以控制，順其自然；欣宜也表示作為歌手，要做的在頒獎禮前已經做好，會抱出席派對心態參與，最緊要做好目前工作。

問到想不想MIRROR出席頒獎禮？欣宜表示沒所謂，相信任何歌手出席頒獎禮都很開心，最緊要百花齊放，整個行業才會好。談到MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日推出自家時裝品牌，欣宜投訴說：「他說會送給我，但又沒有聲氣，好像連情人節特別版都賣光，真的厲害。」欣宜坦言很佩服MIRROR，多位成員擁有自己的生意和品牌，她會向他們學習。

有網民留意「優秀流行歌手大獎」候選名單上，包括2人在內一班年輕歌手，將對撼譚詠麟、劉德華及郭富城等資深歌手。欣宜聞言笑說：「我們都是吃爆谷吧。」對於角逐名單令人產生奇怪感覺？欣宜自言抱有得看明星心態，去年她在香港金曲頒獎禮上，見到劉德華做嘉賓很開心，還覺得2人有眼神接觸。

（即時娛樂）