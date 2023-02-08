汪明荃捧場撐新《胡不歸》 讚王志良梁非同唱功有進步 (19:57)

王志良、梁非同演出的新《胡不歸》昨晚（7日）首演，獲汪明荃、梁兆明伉儷、宋洪波伉儷、何文匯博士、劉家豪、梅小青、葉童、鄧達智、查小欣等捧場。汪明荃完場入後台跟台前幕後合照，又鼓勵王志良、梁非同。她事後在社交平台讚兩位主角都進步了，尤其在唱功上。梅小青讚兩個半小時的演出完全沒冷場，雖以文戲為主，亦非常精彩。

資深傳媒人暨粵劇出品人彭美施表示︰「《胡不歸》是一齣4、5個小時的長劇，現在濃縮成兩個半小時，更加是以青春版形式演繹，很希望觀眾可以感受到新《胡不歸》跟之前的《呂布情傾貂蟬》、《武俠》截然不同。完成新《胡不歸》的首演場，如釋重負，有點觸動。半場休息時，已有很多戲迷、不同界別的朋友前來恭賀我，大家都說新《胡不歸》很好看，很精彩，佈景、燈光正，節奏明快，志良、非同俊男美女，令人看得賞心悅目，有幾場戲，演來繾綣情深。還有一班女學生話原來粵劇是這麽好看，要給新《胡不歸》101分！聽了這麼多意見，一齣戲怎可能沒有瑕疵，我們將作檢討，務求今晚第2場的演出，做得更好。 」

藝術總監尹飛燕稱籌備時很大壓力︰「因為要將王志良、梁非同這兩位著名武打演員的唱做念打來個180度轉變，是很傷腦筋，但今晚他們的演出，我覺得很好。」尹飛燕指施姐很想令新《胡不歸》電影化，她即場問觀眾可有感受到，觀眾回應是感受到，還大聲叫好。

（即時娛樂）