張根碩拍《誘餌》打破花美男形象 留鬚造型嚇窒親朋 (20:05)

已登陸「黃Viu煲劇平台」的犯罪驚悚韓劇《誘餌》，甫開播便以金融詐騙和連環殺人等題材，成功吸引觀眾眼球；劇中張根碩滿面鬚根Man爆登場，令人留下印象，他也笑言嚇親好友，還自爆拍攝期間甚少化妝，誓要打破固有花美男形象！

《誘餌》採取雙線敘事模式——2010年，前高利貸老闆、「Bigs Network」會長盧尚天（許成泰飾）策劃史上最大規模「盧尚天龐氏騙局案」後，傳出潛逃期間撞車身亡，詐騙案受害人無法上訴，萬千家庭從此一貧如洗、甚至家破人亡；2023年，馬江區出現連環殺人案，受害人均是詐騙案相關人士，死前更曾經報案，聲稱即將被「盧尚天」殺害，現場指紋還與盧完全匹配！

前刑事律師具都瀚（張根碩飾）透過特招轉為刑警，只對殺人案有興趣的他，被委派調查相關兇案時，竟發現命案和盧尚天有所牽連，他也發現直屬上司不時對他施壓、疑似包庇盧尚天，讓具都瀚更想查出真相，找出協助壞人逃脫的「保護傘」。

除了想知道盧尚天是否假死，不少觀眾也關心具都瀚何以從律師轉為刑警，張根碩在訪問曾暗示：「劇中具都瀚不吃飯、也不露齒笑，我以為他對世上所有事物毫無關心，但是演著演著，愈覺得他恰恰相反，儘管他有著不得不從律師變成刑警黑歷史，可是他不僅為個人復仇，而是著手拯救和自己相似的人們。」

張根碩對該劇寄予厚望：「第一次看到劇本就激動不已，《誘餌》對我來說意義深遠，它提醒了我為什麼要以演員身分活着，也給了挑戰自我機會，我至今仍無法忘記第一天拍攝第一個鏡頭。」

劇中具都瀚不但留鬚，還不時以黑色裝束示人，與張根碩過去花美男形象大相逕庭！他也笑言外形轉變嚇到身邊人：「預告和海報公開後，我收到了很多聯繫，問我是不是留了鬍鬚，我在拍攝時也維持這狀態，後來和導演商量後，決定不化太多妝，在現場也幾乎不照鏡子。」

（即時娛樂）