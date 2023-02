MIRROR成員呂爵安(Edan)和盧瀚霆(Anson Lo)前年拍攝港版《大叔的愛》,深受劇迷歡迎,劇中Edan演田一雄﹑Anson Lo演凌少牧,「田牧CP」深入民心,不時拍住上出席活動及拍廣告吸金。

情人節將至,「田牧CP」再度合體,Edan今晚(8日)在社交網曬出和Anson Lo為品牌拍攝的靚仔相,他們擺出Chok爆甫士,其中一張Edan挨落Anson Lo膊頭,另一張2人頭貼頭,Edan寫道:「期間限定呂老師今日有嘢講,人生咩係最重要?係愛的約定,Believe in Wonder,I I I just for you﹗」Anson Lo今晚亦在Ig貼相關照片,並留言:「各位AL Lovers,一齊玩填充題~Love is ____ ?請自由留言填寫~」

