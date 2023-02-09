觀眾在民間電視大獎｜盧瀚霆力壓姜濤膺民選視帝 江美儀再下一城當選民選視后 (13:45)

《第7屆觀眾在民間電視大獎2022》今日公開投票結果，「民選最佳男、女主角」得主分別為盧瀚霆及江美儀 。

盧瀚霆冧莊兩奪民選視帝，他演唱之劇集主題曲《同居陌生人》獲民選最佳電視歌曲。今年「民選最佳男主角」的總票數為18452，盧瀚霆憑《百萬同居計劃》奪4173票，佔總票數的22.6%；其次是姜濤，憑《季前賽》奪3635票，佔總票數的19.7%；排第3至第5位的分別是江生 、呂爵安及陳卓賢。獲全民提名的無綫作品當中，於「民選最佳男主角」獲得最高票數者是林敏驄在《下流上車族》中飾演之車志明，得票302票，佔總票數的1.6%，排名第10。

江美儀憑《下流上車族》成為「民選最佳女主角」。今年「民選最佳女主角」的總票數為17128，江美儀奪2919票，佔總票數的17%；其次是談善言，憑《野人老師》奪2869票，佔總票數的16.7%；排第3至第5位的分別是簡慕華、陳漢娜及梁詠琪。《下流上車族》鮑起靜所飾演的「閔老太」謝毓霞，於結束投票前4天曾躋身5強。主辦單位估計於5強名單公布後，票數轉向同劇另一女主角江美儀，令江美儀奪得民選視后，成為選舉舉行至今共7屆之中，首位同時奪得《無綫萬千星輝頒獎典禮》以及《觀眾在民間電視大獎》最佳女主角的演員。

（即時娛樂）