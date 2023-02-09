金像獎2023｜《給十九歲的我》退出最佳電影遴選 爾冬陞︰會好小心處理 (15:22)

電影《給十九歲的我》入圍「第41屆香港電影金像獎」的「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳剪接」3項大獎角逐名單，惟英華女學校發聲明宣布退出「最佳電影」遴選。香港電影金像獎協會主席爾冬陞受訪時說︰「今日我哋金像獎有例會要開，可能會傾一傾。我要正式收到英華嘅通知先。我覺得呢件事，我哋會好小心處理，因為社會上咁多分歧，見到好多人鬧交。我同啲董事盡快了解咗先，再睇吓進展點樣。」

至於會否主動向英華女學校了解，爾冬陞說︰「如果佢真係出咗（聲明），我當然要核實。我都未同張婉婷傾。（如《給十九歲的我》得獎，『最佳電影』獎會從缺還是改由另一電影得獎？）唔知，我一個人答唔到。我哋其實有好多方式處理，因為牽涉到金像獎嘅原則、精神等。不過講到尾，所有嘢都係由董事局保留決定，但唔係董事局保留決定就得，要關注好多問題，所以幾難處理。所有發生嘅事，我基本上都諗過，都知道發生，搵人去問同事，但之後點發展，未知。」

《給十九歲的我》2月2日上映僅數天，因幾位女主角的不滿和控訴引發社會爭議，於2月6日暫停放映。爾冬陞說︰「停映當日剛巧係金像獎開會。事件只發生數日，我都係上網同透過媒體追看新聞，但冇全部睇，亦冇聯絡張婉婷、校方同參與學生，相信佢哋正在斡旋中。依家電影入圍，董事局會密切留意，謹慎處理，有啲董事局成員仲未睇部戲，亦唔知有關新聞。我都未睇，亦冇話事權，唔可以判斷。」被問到《給十九歲的我》是否合資格提名，爾冬陞表示︰「呢套戲售票公映時間已符合同超過要求。噚日會計師計好票數，所以我哋都係今日至知入圍名單。我都好被動，董事局亦未就呢件事開會，我個人希望佢哋可以斡旋成功。」

今屆金像獎共有33部片入圍，爾冬陞解釋︰「因為上屆合拼咗兩屆，加上去年初受疫情影響，開戲比較混亂，戲院又閂門。我都預咗少片，都驚少過30部，但少過都會照舉辦。」爾冬陞透露明年最後一屆擔任主席，希望找到接班人，希望有新變化。他說：「香港電影依家弱勢，金像獎更加唔可以縮，唔好矮化自己，所以今年行紅地氈地點有變，與市民近距離接觸。另外，金像獎頒獎典禮已多年冇喺內地直播同轉播，我正向內地一啲平台、電視台爭取中，希望第42屆可以直播或轉播，藉此推廣香港電影。」

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（即時娛樂）