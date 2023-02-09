金像獎2023｜張繼聰鬥黃秋生劉青雲 袁澧林越級挑戰4前輩 (16:02)

入圍爭「最佳女主角」的有《正義迴廊》的蘇玉華、《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《流水落花》的鄭秀文、《窄路微塵》的袁澧林、《燈火闌珊》的張艾嘉。（資料圖片 / 明報製圖）

最佳男主角候選名單有《正義迴廊》的麥沛東及楊偉倫、《白日青春》的黃秋生、《神探大戰》的 劉青雲，以及《窄路微塵》的張繼聰。（資料圖片 / 明報製圖）

「第41屆香港電影金像獎」今日公布入圍名單，最佳男主角候選名單有《正義迴廊》的麥沛東及楊偉倫、《白日青春》的黃秋生、《神探大戰》的劉青雲，以及《窄路微塵》的張繼聰。入圍爭「最佳女主角」的有《正義迴廊》的蘇玉華、《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《流水落花》的鄭秀文、《窄路微塵》的袁澧林、《燈火闌珊》的張艾嘉。

黃秋生表示︰「入圍『最佳男主角』梗係好開心啦，開心到好似辦喜宴咁！不過辦喜宴呢就要使好多錢㗎喎，咁所以呢，就會有啲壓力啦！」麥沛東說：「好多謝大家支持！有咩開心過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心可以同我好兄弟阿卵一齊提名！好多謝《正義迴廊》團隊，因為有佢哋先有我呢個角色，多謝！」楊偉倫表示︰「好神奇！估唔到自己可以入到圍，仲要同麥東一齊入圍係一件好開心嘅事！仲有《正義迴廊》團隊都得到好多提名真係好興奮！多謝每一位投票嘅人！算係一個人生成就解鎖！多謝！好神奇！好興奮！」

蘇玉華說︰「難以置信！心情興奮！萬分感謝投我票的每一位！個心跳得好厲害呀！」袁澧林回應：「極度開心，多謝阿聰、導演、監製同mm2！請問《窄路》可唔可以上多一陣呀？」張艾嘉表示︰「香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。」

（即時娛樂）