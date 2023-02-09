金像獎2023｜張繼聰同時角逐男主角男配角 王菀之盼與林明禎一同奪獎 (16:43)

「第41屆香港電影金像獎」今日公布入圍名單，入圍「最佳男配角」有《正義迴廊》林海峰、《阿媽有咗第二個》羅永昌、《風再起時》許冠文，以及《飯戲攻心》的 張繼聰與陳湛文。「最佳女配角」候選名單有《正義迴廊》的楊詩敏、《窄路微塵》區嘉雯、《飯戲攻心》的王菀之與林明禎、《緣路山旮旯》的余香凝。

林海峰揚言「好有信心，落選」。同時入圍「最佳男主角」及「最佳男配角」的張繼聰表示︰「多謝每一位投票畀我嘅評審、朋友們，可以憑《飯戲攻心》二佬呢個角色得到『最佳男配角』提名，更加開心係我哋當中有好多朋友獲得提名，呢樣嘢係非常之開心。呢個團隊係充滿愛同快樂，我好期待我哋可以一齊行紅地氈。掂呀我今次，唔係人形蜈蚣啦﹗」陳湛文說︰「多謝咁多位支持同愛戴，多謝導演編咗個咁好嘅戲，令我有機會提名男配角，所有功勞都係歸功於導演、我嘅經理人團隊，同埋《飯戲》團隊。最後我要多謝屋企人，佢哋係我最大原動力繼續做更多好、更加多作品。」

楊詩敏說︰「恭喜《正義迴廊》電影有咁好嘅成績，呢個係我最開心嘅，恭喜大家！」王菀之說︰「我都唔知點講，開心到立即恭喜導演、林明禎，好想見《飯戲攻心》全體，回憶番晒嚟，好想同佢哋分享入圍嘅消息。多謝大家投票。」余香凝則表示︰「好開心可以入圍今屆金像獎最佳女配角，憑住咩姐《沿路山旮旯》呢一角入圍。因為自己真係好喜歡呢個角色之餘，其實都好開心係上映到依家，喺一啲網上平台可以睇到嘅時候，有好多觀眾都同我講，佢哋都好鍾意呢個角色。咁大家睇得開心，自己都特別開心。其實對我嚟講，意義都幾重大！因為有好多人會話今次覺得我係有一個好大好大嘅突破，比起以前演戲好唔同。咁亦都喺我人生一個轉捩點嘅時候拍咗齣戲，咁所以我就覺得係一個上天畀我嘅呢一個角色。咁再加埋入圍嘅時候，就真係好感激團隊，好感激導演、監製，所有人一齊造就咗呢個角色。即係老套都係要講嗰句，其實冇其他人，冇團隊，冇對手，就唔會成就咗呢個角色。咁所以入圍嘅就唔係余香凝咁簡單，係整個團隊嘅支持。入圍嘅係呢個角色，非常多謝大家，我都會繼續努力，希望創造更加多大家都鍾意嘅角色，或者係一啲令人印象深刻嘅角色，咁呢個係我作為演員最大嘅夢想。」

（即時娛樂）