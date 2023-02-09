金像獎2023｜《正義迴廊》16項提名成入圍名單大贏家 (17:43)

「第41屆香港電影金像獎」今日公布入圍名單，楊偉倫﹑麥沛東﹑蘇玉華﹑林海峰﹑周文健等合演的三級電影《正義迴廊》共獲得16項提名，成為入圍名單中的大贏家，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、麥沛東與楊偉倫入圍「最佳男主角」、蘇玉華入圍「最佳女主角」、林海峰入圍「最佳男配角」、楊詩敏入圍「最佳女配角」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳原創電影音樂」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」及「新晉導演」。《神探大戰》、《明日戰記》及《飯戲攻心》各有11項提名，平分春色；《窄路微塵》亦有10項提名。

《窄路微塵》獲提名「最佳電影」，《窄》片導演林森獲提名「最佳導演」和「新晉導演」，他說：「好感恩《窄路微塵》能夠得到那麼多金像獎提名，感激大家對我們創作團隊的肯定。提名公布的那一刻，腦海裏忽然又閃起像人生走馬燈一般回放我從學習電影開始，到這2、3年疫情時間創作《窄路微塵》時的點滴，感激一路在我創作生涯遇上的每一個朋友、伙伴，希望將這份喜悅跟各位香港人一起分享！一起加油！」

《明日戰記》總監製古天樂表示：「開心《明日戰記》喺金像獎有咁多項提名，所有台前幕後都辛苦喇。《明日戰記》係香港電影一個新嘗試，作為科幻片進步嘅空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素畀觀眾選擇。」

（即時娛樂）