港姐三甲齊腳出席無綫團拜 許子萱否認提前解約 自詡抗壓能力高 (17:26)

無綫今天（9日）舉行《癸卯年新春團拜嘉年華》，電視廣播有限公司主席許濤、總經理（商務營運）蕭世和、副總經理（法律及國際業務）暨署理公司秘書陳樹鴻，率領數百員工出席，主席許濤台上致詞激勵士氣。關於TVB小股東早前發公開信，力數無綫7宗罪，3位高層活動後便退席，不接受傳媒訪問。

應屆港姐三甲林鈺洧、許子萱、梁超怡、以及友誼小姐邢慧敏也有出席活動，久未亮相無綫大型活動的亞軍許子萱，於現場玩Bingo遊戲，她連中三元兼獲贈枕頭、攪拌機和按摩墊，果然旺爆，連主持朱凱婷提議她加簽她30年合約，現場的高層和應點頭，許子萱笑說：「我當然希望多簽30年，只怕被嫌棄，不知道公司肯不肯！好開心連中三元，希望兔年繼續旺下去，活動後要再買六合彩碰運氣，贏得的禮物都會放公司跟其他得獎港姐分享。」

談到之前缺席港姐親善活動兩個月，她解釋：「參選前任職金融公司，我要回去內地交接項目，做人要有始有終，現在我跟舊公司已完約，會專心覆行港姐職務。」她又否認不堪壓力，要求跟無綫提前解約：「沒有這回事，我份人沒有什麼優點，但抗壓能力高，以前做金融工作，不會因為壓力大而這樣做。」

有網民批評她不履行港姐職務兼人品差，她和網民隔空開火，留言叫對方滾，她說：「我不是攻擊性強的人，但這位網友人身攻擊，又不斷打電話騷擾，我才會這樣，公司跟我了解和溝通，會幫我處理問題。」

林鈺洧戥許子萱攞獎而大叫，又指對方出現，自動擊破是非，她亦未聽聞對方呻壓力大，反而她要借旅行減壓：「去完首爾回來，開心晒！我覺得壞情緒不應該分享給別人，習慣自己調節。」

（即時娛樂）