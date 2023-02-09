《毒舌大狀》破8200萬 取代《明日戰記》膺史上港產片票房冠軍 (18:42)

由黃子華﹑謝君豪﹑楊偲泳﹑何啟華（阿Dee）﹑廖子妤﹑王丹妮﹒栢天男﹑谷德昭等合演的賀歲電影《毒舌大狀》，上映不足3星期，票房已衝破8200萬，正式取代《明日戰記》，成為史上港產片票房第1位。

黃子華說：「講出來都好難相信，《毒舌大狀》竟然成為咗香港電影史上票房第1位，點解嘅？我由細到大都不乏幻想，我幻想過在街上有人塞袋錢畀我，甚至乎塞部車畀我，甚至塞幢樓畀我，我都唔敢諗，有一日我有份參與嘅電影，會成為百年嘅香港電影史上第1名，我真係未諗過，我自己有咩感受都係其次，我有排都未諗到自己有咩感受，我背脊好似生咗對翼出嚟咁，想鬆吓咁，鬆毛鬆翼。

我想問Why？ 點解嘅？點解套戲咁受歡迎呢？我睇過一個觀眾留言，佢嚇死我，佢話從來冇睇過港產片，佢去睇《毒舌大狀》，係香港人冇睇過港產片喎！都畀我哋吸引咗嚟睇，呢種深海魚，好難先引到佢上嚟，希望好多深海奇魚幫我哋入場睇下，究竟呢部戲係唔係值得第1名，如果係嘅話部戲仲可以走得幾遠呢？當然已經攞咗第1名，好多謝觀眾，無論第1名可以維持到幾耐，時間唔重要，多謝大家畀經驗我哋。」

謝君豪說：「好開心《毒舌大狀》成為有史以來最高票房的港產片，而且只是用了短短兩星期，多謝觀眾捧場。我自己仍有一個願望，希望《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。」

（即時娛樂）