金像獎2023｜入圍最佳新演員 呂爵安自覺好命 Jer：係一個好好鼓勵 (19:55)

「第41屆香港電影金像獎」今天（9日）公布入圍名單，MIRROR成員呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）雙雙入圍最佳新演員，Edan還憑兩部電影爭獎。Edan獲悉入圍後先在Ig限時動態高呼"Omg"和"This is crazy"。

冷靜過後，Edan今晚再在Ig發文感謝：「除了感恩，還是感恩。沒想過能獲得新演員的提名，更沒想到兩套作品都在其中，覺得自己真的很很很很很幸運，竟然能夠在演員這條路的開端，便遇上這麼好的劇本和角色，遇上這麼多資深的前輩和製作人，而且每一位都很願意跟我分享經驗，願意傾囊相授，我真係好命到不得了。

感謝『闔家辣』，特別感謝（吳）君如、Peter（陳可辛） 、Coba（鄭晉軒）、灘叔（鄒凱光）、（鄭）中基、Gigi（梁詠琪）。

感謝『過時過節』，特別感謝毛姐（毛舜筠）、Eric（曾慶宏）、（謝）君豪哥、莊姐、Susan。當然也要感謝這兩部作品的每一位台前幕後，多謝你哋。

好清楚自己有好大好大嘅進步空間，有好多好多嘢要改善，未來會繼續努力，繼續向演員的道路進發，多謝每一位投票比我嘅朋友，小弟感激不盡！」

至於Jer則在Ig限時動態寫道：「感謝大家的祝福，係一個好好的鼓勵。」

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（即時娛樂）