「鳳南小隊」合體 許光漢施柏宇盼做綜藝 柯佳嬿最愛《想見你》電視版結局 (20:40)

問柯佳嬿是否盼故事延續下去？她說：「我最喜歡電視版的結局，拍電影是想回饋粉絲，主創團隊也說電影版已是完美結局。」（劉永銳攝）

由台星柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演的台劇《想見你》在3年前播出後，引起很大迴響，三人一炮而紅，從而延伸出電影版《想見你》。

電影今天（9日）在港上映，3人日前來港宣傳，柯佳嬿坦言拍攝劇集前，沒想過會大受歡迎，她說：「收到劇本，是我很喜歡個故事，觀眾也喜歡我也蠻意外，劇集包含很多元素，大家都能夠接受。」

問柯佳嬿是否盼故事延續下去？她說：「我最喜歡電視版的結局，拍電影是想回饋粉絲，主創團隊也說電影版已是完美結局。」會否考慮做舞台劇？許光漢笑說：「好像沒完沒了，我覺得可以先停在這邊嗎？」

許光漢和柯佳嬿在戲中，各自一人分飾兩角，問到演出時會否混淆？柯佳嬿表示拍電視劇時已有概念，比較困難的地方，是要模仿當時拍電視劇的自己，要尋回以前感覺、片段和狀態，是蠻特別的表演經驗。

許光漢也認同，他說：「有電視版經驗，再拍電影，對自己的角色並不陌生，有趣是第一次在銀幕上兩個角色同框，有幾場戲要替身配合，我將想好的動作和對白，先向對方（替身）示範，讓替身模仿，他們都很辛苦。」

施柏宇在電視和電影版，都不能與心儀女生在一起，會否覺得自己很可憐？施柏宇並不覺得，他認為他們在戲中關係和情感，就像真實人生一樣，拍拖不一定順利，所以結局彩蛋留開放式，讓大家去幻想。他們盼再合作，但希望是全新角色和關係，一起做綜藝節目也可以。

劇集《想見你》播出時，他們曾表示不敢看自己高中生造型，許光漢笑說：「幸好電影版的高中生沒佔大部分篇幅，壓力沒那麼大，感謝觀眾的包容。」劇集和電影都用伍佰的《Last Dance》來不停貫穿，他們說沒有聽到厭，許光漢表示聽到後，反而勾起很多回憶，這3年陪伴很多人的人生，自己能參與一部分，感到開心和榮幸。

（即時娛樂）