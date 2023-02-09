蔡思貝參加半馬賽事 秘密練兵2個月 靠跑步培養堅毅意志 (21:57)

視后蔡思貝有份演出的新劇《廉政狙擊》快將推出，蔡思貝近日除忙劇集宣傳，原來還密鑼緊鼓練跑，準備出戰周日（12日）舉行的馬拉松賽事。

今次並非蔡思貝首度參加公開比賽，中學於新西蘭留學時，她已相當好動，曾先後參加越野及田徑比賽，由於身形輕盈，於跑步中不時勇奪佳績。為了打好跑步基礎，蔡思貝當年回港過暑假，會跟從師傅練跑，並在師傅鼓勵下，累積不少比賽經驗。

數到近年戰績最彪炳一次，是蔡思貝在2018年參加的馬拉松比賽，她當年以1小時47分55秒佳績完成半馬賽事，由於完成時間比不少男選手還要快，獲封「TVB女鐵人」。

為實踐承諾、做到最好，蔡思貝2個月前，已開始維持每周練跑4天，並不時在社交網及限時動態分享練習情况；問到她現時練習情況，她說：「起初都不夠膽踏出去再接受挑戰，始終疫情期間少了集中式鍛練，加上應付拍劇工作，身體和意志感覺脆弱很多。雖然過程辛苦，但我知道如果決定了，就不會草率了事，掙扎了一會還是決定參賽，因為正正要面對自己害怕的事情。」

蔡思貝透露跑步為她帶來不少好處：「最大的好處其一是樸素感，在這熠熠生輝的娛樂圈裏，歸零很重要。」她表示跑步對於培養堅毅意志亦奏效：「入行以來，很多人都說我很捱得，我都回答說是從小跟吳師傅練跑培養出來。另外學會鞭策及檢視自己，儘管做得不夠好，也一定要今天比昨天好，哪怕只是一丁點。」

思貝又謂希望透過是次參賽，改掉不良的生活習慣：「拍劇睡眠時間容易顛倒，希望透過今次比賽，迫自己找回正常生理時鐘，改善睡眠質素。」

她謂十分喜歡一班人一起跑步的感覺：「感覺大家為了推進自己進步而一起奮鬥，挺沸騰的，還有互相一句加油努力，一起跑完拉筋時，互相檢討及說笑，都是一種快樂。」

問到跑步是否有助減壓，蔡思貝笑言去到比賽，難免會有壓力，最重要是能轉化成動力：「最初每次訓練完，心情都會無比快樂，覺得很有行動力，但越接近比賽，因為想追求成績，希望可以推動自己在短時間內，用有限能力達到目標，壓力越來越大，其實換個角度看也是好事，因為我師傅常說：『這表示你着緊。』 當然最重要是懂得把壓力調節，使之成為動力。」

（即時娛樂）