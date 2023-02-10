給十九歲的我｜黃秋生再發文撐張婉婷︰唔好欺凌細路但可欺凌老人 (13:24)

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》引發爭議後暫停公映，英華女學校亦發聲明宣布退出「第41屆香港電影金像獎」的「最佳電影」遴選。黃秋生繼日前在facebook（fb）為支持張婉婷跟網民「開火」後，今日（10日）凌晨再在fb發文。他說︰「經過呢兩日睇到嘅回覆及討論，我發現，原來好多人以為拍紀錄片就好似用手機偷拍咁簡單。仲有，唔好欺凌細路，但可欺凌老人，因為認為老人係衰人，所以欺凌佢嘅人就係好人嘞。另外，我好想知點樣可以唔公映又籌到款？」不過，秋生在發文後個多小時就刪文，隨後再發另一個寫有「當你凝視深淵，深淵也在凝視着你。～尼采」的帖子。

《給十九歲的我》2月2日上映，公映數日後引發爭議，片中女主角王卓聆（阿聆）與佘麗薇（阿佘）分別控訴曾反對電影公映，隨後再有第3名主角「香港小姐」江冰瀅撰文，稱當時被拍攝團隊誤導才簽下同意書。風波爆出後，《給》由2月6日起暫停公映。「第41屆香港電影金像獎」昨天公布入圍名單，《給》獲提名「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳剪接」，英華女學校發聲明宣布退出「最佳電影」遴選，但聯合導演郭偉倫表態會繼續接受提名，張婉婷選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但表示不會出席頒獎禮。

（即時娛樂）