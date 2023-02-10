鄧麗欣失落金像獎影后提名 未為預期中結果失望 (14:35)

鄧麗欣開心《飯戲攻心》有11個提名，雖然她未能以個人身分入圍，但也有種團隊贏了的感覺。（鍾偉茵攝）

電影《飯戲攻心》在「第41屆香港電影金像獎」獲得11個提名。6位主要演員中，張繼聰及陳湛文入圍角逐「最佳男配角」、王菀之與林明禎入圍角逐「最佳女配角」，只有黃子華及鄧麗欣（Stephy）未獲任何提名。Stephy昨晚出席其主演的《殘影空間》首映禮時說︰「我沒有失望，是預期中的結果。見到導演、美術及其他演員入圍，我覺得很開心和很值得，有一種團隊精神的感覺，就像打排球贏了波，我得不到MVP，但都會很開心，因為我們贏了﹗」

她認為喜劇能有這麼多提名是比較少有的事，表示已恭喜了《飯戲》導演陳詠燊，讚他同時入圍「最佳導演」及「新晉導演」很厲害。MIRROR成員呂爵安、柳應廷均入圍角逐「最佳新演員」，Stephy曾與他們合作，但因為有份投票，不便公開說自己看好哪一個。她說︰「我有看他們主演的電影，他們進步得很快，也成熟了很多，在每一部戲中有不同的演繹和發揮。」

《殘影空間》2月23日上映，Stephy笑言「等到頸都長」︰「我們3年前疫情開始前已拍完這部戲﹗」她在戲中飾演法醫精神科醫生，有潛入別人潛意識的能力。由於有很多幻想的畫面，Stephy稱拍攝時很大壓力，曾拍到胃痛。談到可有信心《殘》能承接《飯戲攻心》的票房佳績時，她說︰「這類題材比較難，但相信會有奇蹟，期望《殘》能承接香港電影的氣勢，會有突破。」

（即時娛樂）