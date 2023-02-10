趙學而4‧10伊館開騷 影海報驚覺太瘦 為演出音樂會增肥 (16:11)

趙學而將於4月10日假伊利沙伯體育館舉行《趙學而 x 香港業餘管弦樂團音樂會》。事隔兩年再開騷，如今已沒有不能公開發售全場座位的防疫限制，學而非常開心，希望「全院滿座」跟歌迷見面。

首次跟管弦樂團合作，學而十分開心︰「未試過跟這麼多位樂手同台演出，連個人演唱會也未試過這麼多人，有點緊張，很期待那種震撼﹗由去年中開始談合作時已有個想法，主題為『On going!』。雖然疫情已經消耗了我們好一段時間，但無論世界怎樣變，我們都要積極地繼續行下去，最希望可以用音樂為自己和大家打氣。」

她透露今次音樂會的歌單較多元化，除了大眾喜歡她的歌曲外，也會翻唱其他歌手的作品，但主題都是圍繞着正能量、對人生的睇法和態度有所共鳴的歌。學而說︰「自己過往的歌都不是用很多樂器來編曲，所以很期待樂團團長蘇潔明（阿Moon）改編我歌曲的效果，希望能駕馭到這一種高貴的感覺。」阿Moon表示以前唱K必唱《我恨我是女人》，它的副歌跟《天空之城》的副歌有異曲同工之妙，所以目前編曲方面正構思會用這兩首歌來crossover。

學而向來予人過瘦的感覺，她在拍攝音樂會海報當日亦發現了此問題。拍攝當日的氣溫只有6、7度，學而穿上大露背上衣進行拍攝，她自言久未有細心看過自己的背部，看照片時才發現脊骨非常突出，自覺真的太瘦了，因此下決心增肥，令4月上台時能更好看。

（即時娛樂）