新四十二章｜陳豪街頭跳舞尷尬面紅 龔嘉欣全程忍笑 (18:46)

陳豪在昨晚（9日）播出的新一集《新四十二章》中連環發放笑彈，在街頭大跳Krumping。劇情講述螢嬌（龔嘉欣飾）懷疑章經（陳豪飾）間接害死自己親哥哥，十分生氣兼消失於章經視線範圍內。失落的章經四出尋找螢嬌，終在大廈天台找到生滿鬍子的她。螢嬌一見章經立即火遮眼，除了差點將章經掟落樓，更出拳打爛石牆泄憤。為了𧨾回螢嬌並為過去作出補償，章經在Mon姐（江嘉敏飾）獻計下在街頭跳勁舞。

陳豪在30秒的跳舞片段中踎地、轉身、扮開槍兼扮中槍，十分賣力。監製陳維冠拍攝前要求陳豪跟足有「中國Krumping代表」之稱的張藝興「學藝」，因此陳豪在家中已不斷翻看張藝興的跳舞片段。雖然陳豪落足力學跳Krumping，但始終與原裝有一定距離，加上樣子認真予人搞笑感覺，令連串本來有型的肢體動作變得滑稽。

陳豪受訪時強調他有跳舞天分：「其實我係舞王，乜嘢形式嘅舞步都難我唔到！練習咗幾耐？乜跳舞要練嘅咩？」他及後認真的表示為了該段半分鐘舞步練習了數小時，但遭工作人員揶揄「睇唔出」。他被問到拍攝時在街上跳舞可尷尬時說︰「當日冇太在意旁觀者，可能已經習慣咗，其實嗰日主要都係希望將隻街舞跳得更加強勁。」

不過，官方花絮片顯示陳豪對住龔嘉欣跳舞時顯得有點尷尬，臉部、雙耳及頸部都紅起來。龔嘉欣見陳豪跳舞時亦全程笑不停︰「本來諗住佢只係跳10步左右，冇諗過佢跳咗成分鐘，好犀利。我拍攝冒時要忍笑，不過都覺得佢真係好認真。」

（即時娛樂）