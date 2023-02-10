張學友宣布正籌備香港演唱會︰可能在未來半年發生 (19:55)

張學友早前為其獨唱版的《日出時讓街燈安睡》拍MV，他在MV中飾演古董店老闆，面對時代洪流的衝擊下陷入結業低潮，本打算結束營業就此放棄，但當看到外面的世界大家仍舊在自己崗位上努力工作，換個心態後發現，最應該放下的是「放棄」的念頭，希望能藉此與大家共勉。

獨唱版當中有強烈的心境變化，學友說：「我想這幾年大家都有心境上的變化，我也是其中之一。很想工作但又未能成事，我就用我自己的方法去堅持，就是每天『死唱爛唱』不斷練習，有時候會發現有些唱法的改變，或者有些小小進步，我就會很開心。」學友亦與大家分享他對歌曲中「放下」的看法，認為放下的意思不是放棄，他說：「放下是讓自己有一段放鬆的時間，在某些情况下就當休息一下吧！因為『休息』是讓自己再充電，重新認識自己，重新準備自己，給自己時間去適應去面對。」

拍攝MV到最後還發生小插曲，導演安排學友騎單車時突發奇想希望學友能敞開雙手，展現出歌詞中「鬆手不佔有方可擁有」。雖有難度，但學友想挑戰一下。練習幾次後，導演順利捕捉到鏡頭，但學友卻因路面不平摔車跌倒，嚇壞導演及所有在場工作人員。學友雖無大礙沒有受傷，但深深覺得自己年紀大了應該安份點，危險動作還是交給專業特技組。

學友亦希望藉今次機會澄清一件事，並透露一個大好消息，他說：「可能大家在網上都有看過一些虛假的演唱會訊息，我想澄清一下，我並沒有一個叫什麼XX之年的演唱會。我是在準備演唱會，最有可能在未來半年發生，但演唱會名字就先保留不公布，希望一切可以順利進行。」

（即時娛樂）