《全民造星V》94強登場 撞樣AK教主 翻版阿Dee是大律師 (22:28)

ViuTV《全民造星V》94強登場，昨日舉行「優先場」，有84人出席，年齡由17歲至35歲。今屆參賽者中不乏MIRROR與ERROR的翻版，ERROR隊長肥仔（梁業）笑說：「不用擔心MIRROR不齊人，因有很多參賽者都跟MIRROR成員撞樣，我見AK和Anson Lo（盧瀚霆）都有幾個『替身』在入面，可以搵人頂住先。」不過，論相似度，「翻版阿Dee」梁浩朗（Aaron）令人印象深刻。

肥仔展示Aaron與正版阿Dee（何啟華）的合照笑道：「見到張合照，除了髮型不同，神似度令人驚訝。」Aaron現年30歲，是大律師，他稱不是因貌似阿Dee才參加，當了3年大律師覺得很大壓力，決定追夢，但明言即使勝出也不會放棄大律師工作，他說：「和阿Dee相遇一刻好似望住塊鏡咁，是有點震撼，身邊很多朋友都話似，點知真人更似。」

今日的活動原本江𤒹生（Anson Kong）也出席，但他因感冒而未能到場為師弟打氣。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）稱明天MIRROR出席活動一定齊人，他說：「AK已睇醫生，食藥就可以和大家見面。」問他閉關了一段日子的姜濤狀態如何？Lokman說：「排舞時見到他都ok，有瘦到嘅！」

另一名受注目的參加者是廣告男星盧思睿（Bryan），傳聞是COLLAR成員Marf（邱彥筒）的男友。盧思睿被問及跟Marf是否認識？他態度輕佻道：「這個不回應了！有睇過《全民造星IV》都識她嘅，感情上面我就唔講，想專注比賽。」問他若在ViuTV與Marf相遇可會感尷尬？他說：「呢個係導向性問題，我冇話識佢，我唔怕尷尬，和別人見面不會尷尬。」

陳蕾與陳健安（On仔）首次擔任導師，On仔有參與兩輯《造星》擔任評判，但今次做導師的感覺有天淵之別，因很多責任，似湊仔一樣。陳蕾熱愛打機，為了擔任導師，連打機時間也沒有，因為好大壓力，有時凌晨4、5點，她仍單住眼回覆學員的短訊。

（即時娛樂）