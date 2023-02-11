新四十二章｜江嘉敏學講港女3句 周嘉洛赤膊上陣曬腹肌 (13:28)

無綫劇集《新四十二章》昨晚（10日）一集劇情講述Zoie（鄺潔楹飾）為幫Mon姐（江嘉敏飾）追求柯仔（周嘉洛飾），大方教她「港女冧仔大法」，除了教授秘訣及側頭等關鍵動作外，更以極嬌嗲表情及聲線高呼港女3句「好叻呀」、「點解嘅」及「唔知呀」。Mon姐在卡拉ok中立定決心，側住頭兼擠眉弄眼向柯仔連環拋出港女3句，可惜因為表情誇張欠自然，不但惹來柯仔連番鄙視，更反問Mon姐是否落枕。Mon姐之後又偷偷到訪柯仔家，及後柯仔突然回家，Mon姐嚇到四圍匿，鬧出不少笑話。嘉洛在這幕戲赤膊上陣，露出結實胸膛及六嚿腹肌。他自言身形不算好，一身線條是靠拍劇操出來。嘉洛說︰「經常消耗多過吸收，加上有時拍戲有郁動，所以唔需要刻意操練，上鏡都好似有啲嘢睇，但真人其實好瘦。」

另一幕戲中，柯仔在Mon姐、Zoie及肥叔（莫偉文飾）幫忙下，揭穿港女Dr. Lau（黃碧蓮飾）收兵真面目。黃碧蓮自出場以來一直備受關注，《2012年溫哥華華裔小姐競選》「最上鏡小姐」得主的她2014年因參選香港小姐而入行，及後憑《愛‧回家之開心速遞》刁蠻女「Dion」一角成功入屋，有「Mini香香」之稱。黃碧蓮讀藝訓班時已認識嘉洛，她大讚嘉洛很有才華，為人有紳士風度。黃碧蓮說︰「佢雖然細過我，但譬如拍攝時好凍，佢會拎件褸畀我。我記得有一幕佢要公主抱我，其實我好驚佢抱唔到我，因為我比較重。佢好sweet，雖然抱我時手都震晒，但冇令我覺得自己好重。」

（即時娛樂）