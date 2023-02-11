關智斌入行20周年 Ig甫BOYZ出道照 未提張致恒名字 (14:11)

昨天（10日）是關智斌（Kenny）入行20周年的日子，他在Instagram分享當年與張致恒（Steven）以男子組合BOYZ出道時的合照及演出照片及發表感言，惟文中沒有提及Steven的名字。

Kenny說︰「20年前的今天，2003年2月10日，原來是我在觀眾面前出現的第一天。本來這個日子也沒有特別記着，但是... 原來對於一班當時年紀還很小的fans，不不不，應該都是老朋友了。你們特意為我在銅鑼灣的一間花茶社，舉辦了一個沒有我（？😆）參與的20周年聚會！看見你們的post才知道，裏面擺滿了我的照片，如果我是不知情的人士進來，會以為是那種傷感的紀念活動...😅 而且還有應援活動和物資，想不到20年後，我終於也趕得上時代步伐，由歌迷會變成應援團，聽聞是這世代的偶像才會有啊😌！不過也是多得你們的提醒，很感謝你們這20年來無條件對我的支持。記得當晚的活動好像叫『Boyz 一夜成名發佈演唱會』，也不記得是誰改這個名字，20年後回想起來，一夜成名好像也不及一步一步走來，沿途得到各種風景和愛來得重要。感謝你們和我自己，給予關智斌精彩的20年。」

BOYZ原定2019年9月重組舉行紅館演唱會，惟Steven爆出桃色事件又「失蹤」而被擱置。Kenny當時十分心痛，曾透露為此嬲過Steven。

（即時娛樂）