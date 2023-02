古天樂的電影公司「天下一」成立10周年,昨晚(10日)在紅磡某酒店舉行春茗,出席的圈中人包括宣萱、熊黛林、馮德倫、周秀娜、張繼聰、陳靜、余安安、余香凝、游學修、盧慧敏、麥子樂、廖子妤、小肥及袁澧林等。古天樂上台致辭時說︰「『天下一』中文名叫天下一,英文名One Cool,但其實意思係All for one, one for all。我必需要大家一齊同心合力,先可以創造到我哋想見到嘅未來。」他又勉勵員工及藝人要繼續努力︰「十年樹人,10年經歷唔容易,尤其是呢幾年更加艱難,但希望大家共同努力,一齊向前。」大合照時,宣萱、張繼聰站在古天樂左右兩旁,黃浩然、熊黛林、周秀娜等均企第一排位置。

(即時娛樂)