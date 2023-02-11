MIRROR唔齊人 Lokman呼籲集氣：希望姜濤快啲好番 (21:48)

MIRROR自11月齊人12子出席商台籃球賽後，分別因姜濤腳傷、成員輪住病倒，而一直不齊人出席活動。原本今午會合體出席「一秒GO一起GREEN」啟動禮，活動的免費門票更被炒高至6500元一張。不過MIRROR官方社交平台今早公布姜濤因身體不適缺席活動，令粉絲失望。

活動吸引過千鏡粉到場，MIRROR 11子獻唱新團歌《GO GREEN》，更分別以英文及普通話宣揚環保訊息，廣邀參與Team Green低碳智囊團。大會安排馬來西亞的代表培永和台灣藝人許凱皓上台向MIRROR展舞技，望加入低碳智囊團，培永向MIRROR笑道：「我姨媽很討厭你們，因她女兒房間貼滿MIRROR相片。」

12子有3個月未試過齊人出席公開活動，昨日隊長楊樂文（Lokman）出席《全民造星V》優先場時，揚言今午活動定必齊人，又指閉關逾40日的姜濤已收身，排舞時狀態ok，結果姜濤缺席。Lokman指姜濤突然間不舒服都無辦法，副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）估計姜濤日前工作時冷親，有點感冒症狀，不出席避免傳染大家。Lokman對再次不齊人承認有少少可惜，呼籲大家一齊集氣，希望姜濤快些好番。有鏡粉用黃牛價買票，MIRROR卻不齊人亮相，Lokman重申講過很多次，大家要乖不要買黃牛：「係咪唔抵呢！意外意外意料之外，千祈唔好買黃牛，我們心痛嘛！」

港台《十大中文金曲》5月6日在紅館舉行，MIRROR未知會否出席，要看工作安排。有指若MIRROR出席，會是去年紅館演唱會事故後再踏紅館舞台？AK表示成員沒有特別去想是紅館或其他舞台，只要有表演就盡力做，不會因場地而改變到任何表演性質。是否已沒有陰影？他說：「上年發生的事，大家經歷過，這件事永遠在心入面，有無陰影好難講，只看我們怎去跨越，我不可以講一句無陰影，大家可以安全上台，亦不可以代表大家，只可以講我們的表演形式不會因場地而改變。」王智德（Alton）及李駿傑（Jeremy）入圍角逐新人獎，他們感開心。

呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）於第41屆《香港電影金像獎頒獎典禮》入圍角逐最佳新演員，他們說不可以講爭獎，因沒想過獎項這件事，對入圍很開心。姜濤沒有提名，Jer說：「他入圍歌曲獎，我們都好開心。」Edan分別憑《過時．過節》及《闔家辣》入圍，他沒有想著數與否：「入圍已當嬴！」盧瀚霆（Anson Lo）憑《百萬同居計劃》再冧莊奪民選視帝，他多謝大家投票支持，喜歡他演麻甩角色：「最緊要大家繼續支持，拍電視劇真的好辛苦，拍完都不知道有沒有人睇，有人睇已是最想要的事。」陳卓賢（Ian）新歌《再見 寧靜海》MV點擊率同樣報捷，他說多謝大家支持，很開心，首歌自己監製，拍MV又同時拍劇，可以更投入角色，累積經驗，下次做好些。」

（即時娛樂）